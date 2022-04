Dylan Teuns priva a Alejandro Valverde de su sexta victoria en la Flecha Valona

El ciclista belga Dylan Teuns (Bahrain Victorious) ha ganado este miércoles la 86ª edición de la Flecha Valona, disputada sobre 193,6 kilómetros entre Charleroi y Mur de Huy, superando al esprint a un sobresaliente Alejandro Valverde (Movistar), que se ha quedado a las puertas de una nueva victoria en la clásica belga.

Dylan Teuns arrebató al veterano corredor murciano su última oportunidad de alzarse victorioso por sexta vez en la Flecha, aunque a sus 41 años logró su noveno podio en una prueba que demostró conocer a las mil maravillas y que ya había conquistado en 2006, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Fue su compañero de equipo, Enric Mas, el que endureció el ritmo en el último tramo. Valverde se agarró a su rueda trasera para soñar con la victoria y en los últimos metros, tiró de experiencia para dejar atrás al esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) y al francés Julian Alaphilippe (Quick Step), dos de los grandes favoritos de la jornada, el galo, vencedor de tres de las últimas cuatro ediciones.

No obstante, Valverde no pudo aguantar y cedió en los últimos metros de la carrera ante el empuje de un Dylan Teuns que culminó su gran estado de forma con esta victoria, mientras que el podio lo cerró el ruso Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe). Alaphilippe y el colombiano Daniel Felipe Martínez (Ineos), ganador de la Vuelta al País Vasco, completaron el 'Top 5' de esta clásica.

Valverde se mostró "contento" con la segunda plaza. "Me ha faltado un poquito, al final casi me dolían más los brazos que las piernas de lo que he tenido que estirar en la última subida, pero lo he intentado hasta la meta. Teuns ha sido el más fuerte, no hay ninguna duda; enhorabuena para él", dijo Valverde en la línea de meta.

Valverde, quien el próximo lunes cumplirá 42 años, valoró el trabajo de todo su equipo en las labores de colocación y consideró su segundo puesto como una victoria. "Gracias al equipo por el gran trabajo que ha hecho. Todos, sin discusión, desde el primero al último, Verona, Gregor, Lazkano, Lluís Mas, Gorka izagirre… me han llevado perfecto todo el día, y en esa última subida Enric Mas ha puesto un ritmo fortísimo que me ha permitido llegar bien posicionado", explicó.