Camacho y Aguado: "El partido debería ser pronto en Primera División"

Dos equipos en la entradilla del ‘play off’ de ascenso a Primera División. Los dos hombres que en más ocasiones han vestido las camisetas del Huesca y del Real Zaragoza. Juanjo Camacho (416 presencias) y Xavi Aguado (473). Camacho, el futbolista que encarna la extraordinaria progresión del club altoaragonés en los tres últimos lustros. Aguado, el símbolo eterno del equipo del león. Los dos dialogaron ayer en el centro de la capital aragonesa. Al fondo, un careo absolutamente vital, el del domingo en El Alcoraz.

Los dos equipos llegan en muy buen estado al partido.

(Juanjo Camacho). Después de la trayectoria última del Huesca, con dos temporadas en Primera, y con la gran historia del Zaragoza, me gustaría que este partido fuera en Primera. Eso nos gustaría a las dos aficiones y a todos.

(Xavi Aguado). Es cierto, debería ser pronto en Primera División.

(J. C.). Yo, por ejemplo, jugué en los dos equipos. Es mas, soy el único jugador que en Primera ha jugado en el Huesca y en el Zaragoza. Ojalá, de verdad, estemos pronto los dos en Primera.

(X. A.). Además de la trascendencia del derbi, antes de nada querría destacar la enorme alegría de estar aquí con Juanjo. Compartí con él muchas pretemporadas, temporadas... Venían chicos de la cantera, pero Camacho siempre fue especial.

(J. C.). Qué decir de Xavi... En ese gran Zaragoza estuve con jugadores extraordinarios, pero Aguado era el aglutinador. Guardo un gran recuerdo de él, y me alegro muchísimo de estar aquí con él.

Vayamos con el partido. El Huesca ha sumado 10 de los últimos 12 puntos que ha jugado...

(J. C.). Veo a los dos equipos en tendencia positiva. El Huesca pasó un bache y ha ido para arriba. El Zaragoza también lleva una trayectoria muy buena, jugando mucho mejor en los últimos partidos. Tiene en Azón a su mejor jugador por su garra y su capacidad goleadora. Además, las dos aficiones están muy ilusionadas. El Alcoraz va a batir el récord de entrada de la historia.

(X. A.). El Zaragoza jugó muy bien en Tenerife y el domingo le supo ganar a un gran equipo, como el Girona, haciendo un partido muy completo. Además, como dice Juanjo, se vivirá un gran ambiente. Tiene que ser la gran fiesta del fútbol aragonés.

¿Qué es lo mejor del Huesca y del Zaragoza?

(J. C.). Dentro de una temporada irregular y difícil, los dos esperamos acabar de la mejor manera posible. Desde luego, uno y otro están en el mejor momento de la temporada.

(X. A.). El Huesca tiene muy buena plantilla. Los últimos resultado le han metido arriba. Además, gana muchas veces sin encajar, y eso es fundamental. En Segunda sobre todo, la portería a cero es básica. El Zaragoza se ha ido arriba. Se podría ver un gran partido, aunque por la gran trascendencia del resultado, preveo un choque cerrado, con muy pocos goles. El que marque primero, tendrá más de medio partido ganado.

¿Quiénes son los jugadores que pueden decidir el derbi?

(J. C.). En el Zaragoza, destacaría actualmente a Azón. Está haciendo goles y en el fútbol es lo que vale. En las últimas jornadas, Zapater ha entrado a jugar otra vez. Gran amigo mío, voy a ser siempre defensor de él. Es un jugador muy importante dentro y fuera del campo, y ahora lo está siendo en el campo. En el Huesca, estamos trabajando como equipo. Andrés está haciendo una gran temporada. Ha batido el record de porterías a cero. Eso es vital.

(X. A.). En el Huesca me gusta muchísimo Seoane. Es un jugador que me encanta. Además, es un equipo que se ha ido haciendo poco a poco, que tiene un buen centro del campo, que cada vez va cerrando mejor en defensa, que hasta marcando pocos goles es capaz de ganar. El Zaragoza también me gusta. Ha crecido, ha ido a más. Además, contra los equipos de arriba está compitiendo de forma extraordinaria. Y eso es importantísimo, igual para el domingo ante el Huesca que de cara a un ‘play off’. Si el Zaragoza lograra meterse al final, sería candidato a todo. Mucho más con un campo como La Romareda. Yo he jugado muchísimos partidos allí, y la afición del Zaragoza sería decisiva. El Huesca, por su parte, me parece un gran equipo, con jugadores importantes. Por tanto, con opciones.

¿El que pierda quedará eliminado para el ascenso?

(J. C.). Las matemáticas lo dicen. Llegamos a última hora, pero estamos ahí. Es vital sumar de tres para poder mantener las opciones. Además, anímicamente puede quedar tocado el que no gane.

(X. A.). Quedan muy pocas jornadas y los dos equipos tienen que sumar muchos puntos si quieren llegar al ‘play off’. Está claro que para llegar a la promoción, hay que ganar. Y solo puede ganar uno...

Se intuye que, tanto el uno como el otro, como se metan en el ‘play off’ de ascenso, tendrán muchas opciones.

(J. C.). Desde luego. La Romareda siempre puede ser factor. Empuja mucho. Y nosotros también tenemos un equipo preparado para estar arriba. Los dos, desde luego, llegamos en tendencia positiva y preparados para el ascenso a Primera.

(X. A.). Desde luego. Ya lo he dicho antes: el Huesca me gusta; y el Zaragoza, también. Y La Romareda puede ser decisiva.

¿Un resultado para el derbi?

(J. C.). Apuesto por un 1-0. Mantener de nuevo la portería a cero.

(X. A.). Yo también creo que puede ser partido de un solo gol, pero a favor del Zaragoza (sonríe). El error se puede pagar muy caro. Hay mucho en juego. Partido de pocas ocasiones: 0-1.