El Alcoraz vive su primera experiencia con el pasaporte covid

El Alcoraz, donde desde las 21.00 la SD Huesca se enfrenta al Valladolid en el inicio de la 19ª jornada de Segunda División, se ha convertido este viernes en el primer gran recinto en el que ha sido necesario acreditar estar vacunado contra la covid o el haber dado negativo en una prueba reciente para poder acceder a él, después de que el Tribunal de Justicia de Aragón (TSJA) haya decidido mantener hasta el 8 de enero la obligatoriedad de cumplir con este trámite en establecimientos de ocio nocturno y en lugares con aforos superiores a las 500 personas, en el caso de los espacios cerrados, y a las mil, en los que sean al aire libre. No así, como se había indicado en un primero momento en la orden publicada por el Departamento de Sanidad el 24 de noviembre, en las celebraciones y reuniones que se lleven a cabo en bares y restaurantes.

En el feudo azulgrana, con capacidad para algo más de 9.000 espectadores, para agilizar el proceso el club, que ya había advertido sobre la conveniencia de acudir antes de lo habitual, se ha duplicado el personal de las puertas situando cuatro revisores en cada una. Además, se han colocado vallas para organizar mejor los accesos. La afluencia ha sido fluida y solo en los instantes previos al pitido inicial se ha registrado alguna aglomeración. “Considero que todo lo que sea darnos más seguridad a todos los que venimos es positivo”, valoraba Vicente Martín, uno de los aficionados, tras mostrar su pasaporte covid. De la misma opinión era Fermín López, que no había tenido ningún problema para obtener el justificante porque “ya me lo saqué en el momento en que me vacuné meses atrás”. Cristina Cámara, con su entrada y su pasaporte en la mano, opinó por su parte que “hay que amoldarse a lo que nos piden porque tiene que ser para bien”.

El procedimiento en los accesos consiste en revisar y cotejar la documentación que aporta cada persona. Ya sea en formato físico o digital, en la entrada se puede presentar el pasaporte covid, que justifica el estar vacunado. De no contar con él existen otras dos posibilidades: el resguardo acreditativo de haber recibido la pauta completa y un test PCR o de antígenos con resultado negativo y realizado en las últimas 24 horas. Los menores de 12 años deben portar una declaración responsable firmada por su tutor legal en la que se manifieste no haber parecido en los última semana síntomas de covid-19 ni haber estado en contacto con personas que haya tenido resultados positivos en alguna prueba.

En los días previos a la decisión del TSJA, este trámite ya había sido exigido en varios eventos. En Zaragoza los tuvieron que cumplir las 6.500 personas que disfrutaron el viernes de la semana pasada del concierto de Aitana en el Príncipe Felipe y el pasado martes las 4.500 que acudieron a La Romareda para la eliminatoria de Copa del Rey entre el Ebro y el Celta. En lo que a competiciones deportivas se refiere, el sábado hará falta en el Casademont-Real Madrid (20-45) y el lunes, en el Real Zaragoza-Eibar (21.00).