Pacheta examina la evolución de la SD Huesca

La SD Huesca de Xisco Muñoz va dando pasos firmes hacia una mejoría que la pasada jornada le permitió mirar a los ojos al líder, el Almería, y extraer un empate más que digno allí donde casi todo el mundo dobla la rodilla. De vuelta a El Alcoraz le asaltan los males de siempre y urge poner fin a una racha de siete jornadas sin ganar que parece más propia de un equipo que solo persigue la permanencia. Las miras azulgranas siguen siendo más altas y las pone a prueba este viernes el Real Valladolid de un viejo conocido, Pacheta (21.00, Gol y Movistar LaLiga).

El partido aparece repleto de alicientes y cierra otra semana intensa, con el interludio de una plácida victoria en la Copa del Rey ante el Cayón (0-2) que dejó la vuelta de Pablo Insua y el gol de Carlos Kevin como elementos más rescatables. Frente a frente, dos equipos descendidos de Primera División que están llamados a pelear por volver; de momento, los pucelanos están más cerca de cumplir las expectativas que los azulgranas. Dos plantillas poderosas y dos técnicos de prestigio que prometen un intenso duelo en lo táctico y emocional.

Además, Huesca y Valladolid presentan rendimientos contrapuestos: los aragoneses se muestran más fuertes a domicilio y los blanquivioletas, en el José Zorrilla. Pierden empuje a domicilio y son muy peligrosos en su estadio. Ambos superaron las eliminatorias coperas tirando de los menos habituales y reservando piezas para este duelo, en el que el parte de bajas de los azulgranas les merma allí donde más lagunas presentan: el ataque. Xisco deberá dar una vuelta a su plan.

El futbolista más determinante en este momento, Joaquín Muñoz, se pierde el choque por acumulación de amonestaciones y todavía flota en el ambiente su excelente partido en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde dos fueras de juego milimétricos y discutibles le privaron de dar una asistencia de gol a Seoane y de ser objeto de un penalti por parte del portero del Almería. El gran agujero que deja el malacitano se ensancha con la baja de Juan Carlos Real, que sufre una lesión en los isquiotibiales, y la seria duda de David Ferreiro con molestias en el pubis.

Xisco amagó en su rueda de prensa de ayer con cambios y sorpresas en su once. Fuese o no un farol, busca un recambio de garantías para Joaquín, que bien habría encarnado Ferreiro, y se abre la posibilidad de que sea Dani Escriche quien actúe en la derecha. El balear no convocó entre semana a Mosquera, Salvador, Seoane e Ignasi Miquel, y tampoco dio minutos ante el Cayón a Andrés, Pulido, Ratiu o Gaich. Si se atiende a la lógica, todo apunta a una alineación continuista después de haberla replicado frente a Ibiza y Almería.

Claro que si Xisco quiere sorprender a Pacheta, podría decantarse por la posibilidad de los tres centrales que ya apuntó la pasada semana. En todo caso, los azulgranas han de mejorar sus prestaciones ofensivas ahora que acumulan tres jornadas sin recibir goles. El capítulo anotador con el nuevo técnico no es alentador, pues en casa y bajo su mandato solo se ha marcado un tanto en tres encuentros, al Amorebieta y en propia puerta. Es el gran debe del actual Huesca, que sigue al acecho de la zona noble. A cinco puntos del ‘play off’, distancia asumible si se logra al fin encadenar triunfos.

Pacheta, que se convirtió en la gran esperanza para optar a la salvación el curso pasado, dejó a los oscenses a un gol de la orilla cuando tomó a un equipo hundido en forma y fondo. Después, su resistencia a no renovar en pos de un proyecto en la élite que no encontró le granjeó el rechazo de parte de la afición. De ahí que quepa esperar división de opiniones en su recibimiento en el primer partido en que será obligatorio el pasaporte covid.

A él y a un Valladolid con dos futbolistas que fueron objetivos de la dirección deportiva en el mercado veraniego: Gonzalo Plata y Sergio León. El cuadro pucelano no podrá contar con El Yamiq en su desplazamiento a Huesca ya que, si bien ya está prácticamente recuperado de sus dolencias, aún no podrá jugar.

Posibles alineaciones

SD Huesca: Andrés; Ratiu, Pulido, Ignasi Miquel, Florian, Mosquera, Salvador, Seoane, Escriche, Marc Mateu y Gaich.

Real Valladolid: Roberto; Luis Pérez, Javi Sánchez, Joaquín, Nacho, Gonzalo Plata, Aguado, Roque Mesa, Óscar Plano, Weissman y Sergio León.

Árbitro: Saúl Ais Reig (Comité Valenciano).

Estadio: El Alcoraz (21.00, Gol y Movistar LaLiga).