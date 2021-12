Pacheta: “Tengo que dar unas gracias eternas a la SD Huesca”

El entrenador del Real Valladolid y extécnico de la SD Huesca, José Rojo, Pacheta, ha asegurado este jueves que su equipo tiene que "trasladar fuera esa sensación de poderío que tiene cuando juega en casa", donde ya ha acumulado cuatro victorias consecutivas. En este caso, toca viajar a Huesca con escaso tiempo de margen para preparar el choque, tras la cita copera ante el Marchamalo (0-1), pero el técnico burgalés se ha mostrado "encantado" de competir y ha querido manifestar su "cariño y agradecimiento al Huesca, a su ciudad y su provincia", por el trato que le dispensaron entre el mes de enero y el final del curso 20-21.

"Fueron unos meses allí maravillosos, donde pusieron siempre las cosas muy fáciles, y me fui con una gran fuerza moral a pesar de no haber podido lograr la permanencia, que seguro que se habría conseguido de haber podido contar con público en las gradas", aseguró, y volvió explicar como el día de su presentación con los pucelanos que “tenía opciones en Primera y, al final, decido venir a Valladolid. Siempre llevaré la pena de no haber logrado la permanencia. Y desde aquí quiero dar las gracias a todo el mundo por lo fácil que me lo hicieron. Unas gracias eternas".

Al respecto añadió que, con el Real Valladolid, también su compromiso "va más allá del contrato", porque "a la gente se la ve en los momentos de crisis, y aquí ya se ha visto cómo actúa en ellos, con un trato que siempre ha sido estupendo y, por eso, la vinculación aumenta". Su siguiente objetivo es volver con tres puntos de la visita a un rival que "está preparado para estar arriba, tiene muchas individualidades, con jugadores diferenciales, un campo que aprieta mucho, a lo que se añade que tiene una gran iniciativa en el juego, porque hay gente con una gran clarividencia en esta faceta".

"Preveo un partido con mucha ida y vuelta, y de mucha batalla, por lo que van a ser los detalles los que nos harán ganar o perder. No sé si habrá muchas ocasiones de gol, por lo que será importante aprovechar las que surjan, como también será fundamental estar ajustados en defensa, para frenar su conexión por fuera y a sus medios centros", advirtió.