Un renacido Casademont Zaragoza sigue creciendo de la mano de Luis Casimiro

Cuarta victoria consecutiva en la ACB del Casademont Zaragoza, que se deshizo este miércoles del Morabanc Andorra (99-89) merced a un excelente tercer cuarto en el que por fin se decidió a defender (24-12). Los andorranos desarrollaron un buen baloncesto, pero el conjunto de Luis Casimiro supo apretar los dientes en el momento preciso para conseguir una victoria en el pabellón Príncipe Felipe con la que estirar su gran racha de resultados.

Casimiro repitió el cinco inicial presentado en Málaga, con Rodrigo San MIguel al timón, con Dylan Ennis y Nico Brussino por fuera, con Jacob Wiley y Elias Harris en la pintura. Entró muy bien en el partido el Andorra, que anotó sus tres primeros lanzamientos, sobre todo gracias a un inspiradísimo Tyson Pérez en el día de su regreso. La dirección de Hannah también resultó capital en el ataque.

Fluía el baloncesto en el Casademont, pero faltaba enseñar los dientes atrás. Todavía no se habían jugado cinco minutos y ya se habían facturado 31 puntos (15-16), con un Brussino muy acertado. Llegaron las rotaciones de Sulaimon y Barreiro. Después compareció Justiz, que nuevamente pisó la pista antes que Hlinason. Un triple de Sergi García hizo que Casimiro tuviera que parar el partido, con 21-23. Todos anotaban, nadie defendía. El nivel de acierto del Andorra era muy alto. Un triple de Ennis recortó un tanto el marcador, con 25-29 al paso por el minuto 10.

Hlinason saltó a la pista en el segundo cuarto, acompañado de Sulaimon, Barreiro, Benzing y Ennis. No había claridad de ideas, por eso regresó San Miguel y Sulaimon pasó a jugar de escolta. Harris acudió al rescate (30-34) ante un Andorra que continuaba metidísimo en el partido. Un triple de Benzing le daba la vuelta al partido (35-34). Había canastas de todos los colores. Un triple de Tyson Pérez elevaba al Andorra (37-41) de nuevo. Otro triple de Senglin y una canasta de dos de este mismo hombre consumaban un parcial 0-10 (37-46) que disparaba todas las alarmas, en un Casademont sin defensa.

Salió del tiempo muerto el Casademont con un triple de San Miguel. Harris hizo una canasta fácil, pero Senglin estiraba la gran racha triplista del Andorra (siete de 11). El regreso de Javi García también significó una gran alegría. Pero el Andorra no perdía el sitio. Ennis, con mucho espacio, firmó un triple aproximador (45-51). Senglin dejaba la pista con 13 puntos. Otro triple de Brussino acercaba a los aragoneses, que mostraban un acierto extraordinario en el tiro de tres (siete de 12). El checo David Jelinek amplió la renta (48-56). La última bola del primer tiempo se la jugó Tyson Pérez, clausurándose con la mayor ventaja del Andorra (48-58). Mucha anotación y poca defensa en los primeros 20 minutos. En la última jornada el Andorra le hizo 63 al Barça en todo el partido. Ayer, en la mitad de tiempo llevaba 58. Si no defendía de verdad, el Casademont no tenía nada que hacer.

Foto partido Casademont Zaragoza-Morabanc Andorra, Liga Endesa Guillermo Mestre

Por fin defendió en el tercer cuarto. Ennis abrió el marcador. Andorra falló sus tres primeros triples. Parecía cambiar el partido. Otro canasta de Ennis tras pérdida rival confirmaba la mayor intensidad defensiva local. Harris se unió a la fiesta con un mate (54-60). La intensidad había cambiado, ahora sí podía el Casademont. Paulí cortó la mala racha visitante, pero Harris siempre respondía. Jugando igual de bien, pero muy firme por fin en defensa, el Casademont se declaraba creyente. Un triple de Jelinek más adicional disparaban de nuevo al Andorra. Trataba de llegar el Casademont pero no le dejaba el Andorra (61-66).

Llegados aquí, el Casademont ofreció sus mejores minutos para darle la vuelta al partido con un triple de Harris. Se veían canastas preciosas. Ahora sí rendía el Casademont. Bajaban los porcentajes del Morabanc. Al final del tercer cuarto, 76-72, tras un gran parcial 24-12.

El partido iba rapidísimo. Apenas había faltas. Comenzó más firme el Andorra el último cuarto. Una técnica de San Miguel significó su eliminación. Serio revés para un Casademont que se vino arriba con un triple de Javi García (81-75). Respondió bien Javi García en un momento verdaderamente crucial. Otro triple del chaval disparó al Casademont en el momento procesal del encuentro. Hlinason también arrimó el hombro para alcanzar una renta de nueve puntos.

Faltaba la sentencia de un partido muy encauzado. Robin Benzing disparaba a 12 al Casademont Zaragoza. Ya no quedaba tiempo para la reacción andorrana. Lo intentó hasta el final el Morabanc, pero el Casademont abrochaba la victoria con suficiencia, destilando sensaciones muy buenas de cara a la inmediata fase final de la Basketball Champions League, que será donde verdaderamente se juega la temporada el club. Este miércoles, además de un claro triunfo ante un rival que para nada decepcionó, el equipo se armó de moral para visitar Rusia la próxima semana en la Final a Ocho de la Basketball Champions League.

Foto partido Casademont Zaragoza-Morabanc Andorra, Liga Endesa Guillermo Mestre

Ficha técnica:

99 - Casademont Zaragoza (25+23+28+23): San Miguel (3), Ennis (15), Brussino (14), Harris (15), Wiley (17) -cinco inicial- Sulaimon (8), Barreiro (7), Justiz (-), Benzing (12), Hlinason (2) y Javi García (6).

89 - MoraBanc Andorra (29+29+14+17): Hannah (2), Jelinek (17), Paulí (12), Tyson Pérez (9), Olumuyiwa (15), -cinco inicial- Sergi García (5), Kulvietis (3), Senglin (18), Parakhouski (2) y Ruesga (6).

Arbitros: Miguel Angel Pérez, De Dios Oyón y David Sánchez. Excluyeron por dos técnicas a San Miguel (m.32). Excluyeron por personales a Hlinason (m.37).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 34 de Liga disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza a puerta cerrada. Se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del periodista Pepe Boned y también de Pepe Lanzuela, referente histórico del baloncesto aragonés en el que fue jugador, entrenador y dirigente