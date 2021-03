El ciclista paralímpico Eduardo Santas, coleccionista de oros nacionales

Los Juegos Paralímpicos han iniciado su cuenta atrás y Eduardo Santas va devorando kilómetros para llegar a la cita "en la mejor forma posible". El ciclista de Tarazona ansía que llegue agosto, mes que tiene marcado en rojo en el calendario: "Espero que el coronavirus no nos amargue a los deportistas. Todos tenemos el sueño olímpico y yo tengo muchas ganas de pelear por las medallas en Tokio", apunta el aragonés, que vivió la gloria de los Juegos en Río de Janeiro al atrapar un bronce por equipos.

Hasta que llegue el 24 de agosto, fecha de inicio de la competición paralímpica, Eduardo Santas va "quemando etapas" y sumando más éxitos a un brillante palmarés. Este fin de semana se celebró en el velódromo madrileño de Galapagar una nueva edición del Campeonato de España de ciclismo adaptado en pista, que confirmó que Edu está en plena forma. El turiasonense subió al primer cajón del podio en las pruebas de Velocidad, Kilómetro, Scratch y Ómnium, en su categoría de discapacidad C3. Un auténtico coleccionista de oros nacionales ya que en su currículum figuran 35 títulos nacionales tanto en pruebas ‘indoor’ como en asfalto.

"Estoy muy contento de haber vuelto a competir, a pesar del covid, aprovechando las oportunidades. Las sensaciones han sido muy buenas en Galapagar, que ha hecho un esfuerzo muy grande para organizar el Nacional. He hecho marca personal en las cuatro pruebas y me siento muy satisfecho por haber logrado los cuatro triunfos", valora Santas, quien disfruta de la madurez deportiva a sus 31 años.

Un entusiasmo alimentado por la pasión familiar y que no se frenó cuando, con cuatro años, sufrió una parálisis cerebral por una varicela, que le dejó como secuela una hemiplejia del lado derecho del cuerpo. Apoyado por la familia, que forma su particular 'Team Santas', Eduardo creció a golpe de pedaladas, siguiendo las máximas de la perseverancia y el trabajo, "cualidades que llevo muy marcadas". "El ciclismo ha sido un medio para rehabilitarme y para olvidarme de mi discapacidad. Deportivamente, me lo ha dado todo, y me ha aportado unos valores como persona increíbles", reconoce el aragonés. Pasó por todas las categorías de formación en la escuadra que patrocinaba su padre, hasta que con 18 años decidió enfocar su carrera en el ciclismo adaptado, entrando por la puerta grande en la selección española y dando forma a un palmarés que no para de engordar con éxitos.

Los últimos triunfos nacionales han sido en Galapagar. El sábado, Santas inició la competición en la prueba de Persecución individual para bicicletas MC3, demostrando su poderío y consiguiendo mantener su maillot cosechado el año pasado (00.12:440) por delante de Jaime Andrés y Aitor Oleaga. Y el domingo, la jornada no pudo empezar mejor: en la disputa del kilómetro se cumplieron los pronósticos y Eduardo reeditaba la victoria con comodidad en C3 (1:11.644), con Amador Granados y Jaime Andrés en el segundo y tercer cajón del podio, respectivamente. En el scratch, y a pesar de ser de distintas categorías, se pudo ver un fantástico espectáculo entre el laureado Ricardo Ten (C1) y Eduardo Santas (C3), hasta que en los últimos instantes el turiasonense (que corre con licencia de la federación navarra de ciclismo) pegó un arreón para entrar primero en línea de meta (17.32.720). En este caso, los mismos campeones de scratch también se proclamaron triunfadores en el Ómnium, nueva modalidad implantada en este campeonato.

El ciclista paralímpico turiasonense Eduardo Santas, en lo más alto del podio del Nacional de Galapagar RFEC

Con este póker de oros, Eduardo Santas afronta "con mayor motivación" un año especial que comenzó con la renovación, por tercer año consecutivo, de su vinculación con la Fundación Euskadi. Al abrigo de la institución presidida por Mikel Landa, el aragonés dispone a su alcance de todos los recursos para dar otro salto de calidad y optimizar al máximo su rendimiento, formando parte de la plantilla élite/sub-23. "Es una estructura profesional de las mejores del país que me aporta todo el apoyo necesario en mi camino a los Juegos Paralímpicos y me da la oportunidad de competir al máximo nivel con corredores sin discapacidad en una clara apuesta por la integración. Trabajo duro para aprovechar la oportunidad", destaca Santas, quien en 2017 en Mallorca hizo historia al convertirse en el primer ciclista paralímpico en disputar un Campeonato de España absoluto de ciclismo en pista.

"Vamos a seguir trabajando sin prisa pero sin pausa. Ahora tenemos una doble concentración y luego seguiremos acumulando trabajo para llegar de la mejor forma posible a Tokio", subraya Santas, que también presume de nueve Mundiales -dos en ruta y siete en pista- con dieciséis metales, cinco podios en la Copa del Mundo, 18 trofeos en citas de la Copa de Europa -entre lo más destacado- en las más de 200 pruebas que lleva en sus piernas, y el galardón de más brilla: el bronce en los Juegos Paralímpicos de Río. Además ha sido galardonado con la Placa de Bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo en 2016.

El combinado nacional, dirigido por Félix García Casas, realiza un primer encuentro esta semana, del lunes 8 al domingo 14, en el Velódromo Lluis Puig de Valencia. Al suspenderse el Mundial de pista, que estaba previsto en Río de Janeiro este mes, la Federación Española ha programado otro encuentro en la ciudad del Turia del 22 al 26 de marzo. "Estaba fuerte para poder optar a algo grande en Río, pero alternaremos los entrenos en pista con la competición en ruta. Tenemos las pruebas de la Copa del Mundo en mayo en Bélgica e Italia; luego, viene en julio el Europeo y el Mundial en Portugal con las máximas aspiraciones. Tengo medallas de todos los colores, pero el oro individual se me resiste. Un oro que también buscaré en Japón", concluye Eduardo Santas.