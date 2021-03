Teresa Perales: "He vivido más discriminación por la discapacidad que por ser mujer"

La nadadora aragonesa Teresa Perales, ganadora de 26 medallas en cinco Juegos Paralímpicos, reconoció las "dificultades que tienen muchas mujeres para el reconocimiento" como deportistas y aseguró que, en su caso, ha vivido "más discriminación por la discapacidad que por ser mujer".

Teresa Perales usa silla de ruedas desde los 19 años al sufrir una neuropatía por la que perdió la movilidad en las piernas. Tras adaptarse al cambio, su nueva vida la encontró en la natación, aunque nunca sin descuidar su formación, puesto que es Diplomada en Fisioterapia y experta en coaching personal y deportivo.

"Mujer y deporte debería ser algo natural pero todos los días hay muchas dificultades para la conciliación por el acceso a la práctica deportiva y por los prejuicios. Yo he vivido más discriminación por la discapacidad que por ser mujer, aunque en la natación no hay diferencias", dijo Perales, durante un seminario organizado por World Football Summit.

"El Comité Paralímpico Español es un organismo mucho más joven y ha nacido en un momento de más igualdad entre hombres y mujeres", aseguró la nadadora zaragozana, que reconoció sus problemas para "conciliar" su vida personal con el cuidado de un hijo y el deporte de alto nivel.

"Tenemos más problemas las mujeres que los hombres. Somos las que tenemos que parar la actividad en caso de maternidad y dar a luz ya es de por sí un cambio importante para el cuerpo. Además, nos encontramos que a la hora de volver a la alta competición no sabemos con quién dejar a nuestros niños. Yo he llegado a plantear que pudiéramos tener guarderías en los Centros de Alto Rendimiento", confesó.

Sobre la evolución del deporte femenino en los últimos años, Teresa Perales puso como "ejemplo" a la jugadora de bádminton Carolina Marín y resaltó que la sociedad "quiere a las deportistas". "Solo necesitamos la puerta de entrada al hogar. Necesitamos el escaparate. La soledad del día a día es muy dura y estamos solas con pocos patrocinadores. La sociedad quiere referentes y las niñas necesitan referentes para que vean que pueden ser igual", manifestó.

"Yo hasta que no conseguí la medalla número veintidós en unos Juegos me conocían en mi comunidad de vecinos y en Zaragoza. Ahora vamos a pensar que entre todas vamos abriendo puertas", dijo Perales, que ve el "futuro paralímpico femenino brillante".

"Somos muy cabezotas. Las deportistas con discapacidad estamos de ida y vuelta. Somos capaces de desdramatizar y quedarnos con lo importante. Auguro muchos éxitos y en Tokio lograremos subir al podio muchas veces", apuntó.

Teresa Perales aseguró que los deportistas paralímpicos "no saben lo que son grandes cantidades económicas" y reconoció que en algunos aspectos se han "roto barreras invisibles". "No son barreras reales, son excusas de tradiciones. Cuando aparecemos en pantalla y la llenamos con nuestras historias, con nuestros valores o con nuestra forma de hacer las cosas, la gente nos reconoce", comentó.

"Sé lo que es competir con una mano delante y otra detrás y sé que el que prueba a seguir el deporte paralímpico repite. Eso es lo bonito porque una medalla, si no tienes con quién compartirla, no es nada. Ni siquiera el recuerdo es bonito si no lo puedes compartir con nadie", concluyó.