La apuesta del Casademont Zaragoza para el curso 2020-21: un abono único para 40 partidos

La afición es el principal activo del Casademont Zaragoza. Una certeza que el club aragonés tiene muy presente, y que subrayó nuevamente este martes, en el Auditorio José Luis Borau de la CARTV, durante la presentación de la campaña de abonados para el próximo ejercicio 2020-21.

La entidad zaragozana reclamó unidad, confianza y compromiso, en un curso plagado de dificultades por la pandemia del coronavirus pero provisto, al mismo tiempo, de numerosas notas para la ilusión: por ejemplo, el elevado rendimiento que ha exhibido el equipo en las dos últimas temporadas -la plantilla mantiene hasta 11 jugadores del curso anterior-; la participación de los zaragozanos, un año más, en las competiciones europeas; o la posibilidad de presenciar el primer proyecto en la élite del Casademont Femenino, que además ha confeccionado con conjunto sólido, con numerosos argumentos en los dos lados de la pista

‘Más unidos que nunca’ es el lema escogido por el club para esta próxima campaña que comienza en septiembre. Debido a la situación actual de incertidumbre, la primera fase de la campaña atiende, única y exclusivamente, a la renovación de abonos. De esta forma, ahora sólo se admitirán nuevos abonados para cubrir bajas por no renovaciones, y siempre que el número total no exceda del aforo permitido en cada momento de la temporada por las Autoridades Deportivas y Sanitarias.

El club ofrece un abono único que permitirá ver todos los partidos de la fase regular de Liga Endesa, de la Champions League y de Liga Femenina Endesa: 40 partidos incluidos entre los duelos correspondientes al torneo doméstico (18), el campeonato continental (7) y la competición femenina (15). Eso sí, "los abonados solamente pagarán por los encuentros que puedan presenciar", remarcó el gerente de la entidad zaragozana, Javier Gastón, en la puesta de largo de la campaña, quien hizo hincapié en la "formidable respuesta" que, "una vez más", están teniendo los aficionados del Casademont Zaragoza.

De hecho, pese al escenario actual, únicamente 60 abonados se han dado de baja durante el verano, un diáfano indicador de las elevadas expectativas que sigue generando el proyecto del club aragonés. "Es ahora cuando más unidos tenemos que estar todos: el club, la afición, los patrocinadores, las instituciones...", advirtió Diego Chicón, responsable de márquetin de la entidad zaragozana.

El Casademont ha dividido el abono en dos tramos diferentes: el abono 2020 y el abono 2021. El primero de ellas contempla los 20 encuentros previstos en el calendario hasta el 31 de diciembre (8 de la Liga Endesa, 3 de la Champions y ACB y 7 de la Liga Femenina); mientras que el abono de 2021 incluye los otros 20 partidos del calendario, que abarcarían desde el 1 de enero hasta el término de la fase regular de cada una de las competiciones.

El Casademont garantiza a todos sus abonados los partidos incluidos en el abono. En caso de que por normativa o indicación de las autoridades los aficionados no pudieran acceder al pabellón Príncipe Felipe a presenciar los encuentros incluidos en el abono, el club ofrecerá entonces "la compensación de la parte proporcional que no se haya podido disfrutar". Los abonados que decidan renovar su carnet, pagarán de inicio únicamente el importe correspondiente al abono 2021 (un 50% de la temporada). En el caso de los partidos previstos hasta el 31 de diciembre, la entidad contempla diferentes escenarios. En el momento en que las autoridades permitan el acceso al pabellón de todos los abonados, entonces se activará el ‘Abono 2020’ y se pasará, de esta forma, al cobro del importe proporcional desde ese partido al que puedan acceder la totalidad de los abonados hasta el último partido programado dentro del año 2020.

Mientras no esté permitida la asistencia de todos los abonados, el club no activará el ‘Abono 2020’ y, por lo tanto, no se pagará cantidad alguna por los partidos incluidos hasta el 31 de diciembre. En este supuesto, el Casademont sacaría a la venta entradas para cada uno de estos partidos con aforo limitado, y únicamente podrían acceder a la compra de las entradas aquellos aficionados que hubieran adquirido el ‘Abono 2021’.