Ángel Vicioso, de ciclista profesional a correr medias maratones

Ángel Vicioso puso el broche en 2017 a casi dos décadas como ciclista profesional. Con 40 años, el corredor de Alhama de Aragón guardaba la bicicleta, su compañera durante 19 temporadas en la élite mundial, para iniciar "una nueva vida personal y laboral; y poder disfrutar de la bici sin el sacrificio y la exigencia de unos entrenamientos y de las carreras". Afincado en el Principado de Andorra, Vicioso está al frente de la clínica que la empresa oscense Podoactiva abrió ese año. Y, sin que el reloj le marque el ritmo de su tiempo, el aragonés ha descubierto otra pasión que le ha "enganchado": el atletismo.

Vicioso se estrenó como atleta de fondo el pasado domingo, 16 de febrero, en la Media Maratón de Barcelona, prueba que batió sus registros de participación con 23.000 ‘runners’. Y entre la marea humana, el dorsal número 8.119 con el nombre de Ángel impreso. "Fue una experiencia increíble. Eso sí, después de 21 kilómetros casi no podía ni moverme, porque mi musculatura aún no está adaptada para correr este volumen de kilómetros. Pero el estreno me gustó, el ambiente sobre todo", cuenta el exciclista, que finalizó en 1h36:36, a una media de 4 minutos y 36 segundos el kilómetro. "Para ser el primero, un tiempo muy bueno, estoy satisfecho", añade.

El 31 de julio de 2017 Ángel Vicioso anunciaba su retirada en una rueda de prensa emotiva y sencilla, acompañado de su gran amigo y compañero Purito Rodríguez y de su mánager Ángel Edo. "Qué rápido ha pasado todo, qué recuerdos", reconoce. Fue un momento para repasar la brillante trayectoria que empezó siendo un niño, junto a su padre. De evocar su primera carrera en Alcorisa, con 12 años. De sonreír con su primer campeonato, el de Aragón, que ganó en su pueblo. De su fichaje en 1999 por el Kelme Costa Blanca (hasta 2002), para empezar a escribir una bonita historia ciclista, que se ha desarrollado en ONCE (2003), Liberty Seguros (2004 y 2005), Astana (2006), Relax (2007), LA-MSS (2008), Andalucía Caja Sur (2009 y 2010), Androni Giocattoli (2011), Katusha-Alpecin (2002-2017)...

"Fue una decisión difícil, pero quería estar más tiempo con mi gente, con mis hijos con los que, a veces, no podía ni jugar; poder gozar de una vida más tranquila sin pensar en ciclismo las 24 horas. Aunque reconozco que, a veces, sí echo en falta cosas, como las concentraciones de pretemporada, pero competir no. Tampoco ha sido un adiós total ya que me gusta estar en forma y hago mucha bici aquí porque Andorra es un escenario precioso para hacer BTT", explica Vicioso, que disputó su última carrera en octubre de 2017 en China, en el Tour de Guangxi.

Registro de datos de carrera de Ángel Vicioso en la media maratón de Barcelona edreamsmitjabarcelona.com

Pero la nieve y el frío no son buenas compañías en invierno, así que Ángel Vicioso decidió calzarse las zapatillas y tomar el asfalto. "Empecé poco a poco y luego fue incrementando los entrenamientos, cuatro días a la semana. No sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo ya que es un ejercicio totalmente distinto. El exciclista Roberto Heras me comentaba que podemos tener problemas en los sóleos. Me he puesto plantillas y, por ahora, se siento cómodo corriendo", desarrolla.

* Escuela de Ciclismo Ángel Vicioso, su proyecto más personal Y entre pedaladas y zancadas, el deportista no descuida otro apartado en el que está implicado: la formación de jóvenes corredores. La Escuela Ciclista Zaragoza comenzó su andadura en 2013 con el ambicioso reto de relanzar este deporte desde la base y el club que preside José Manuel Agustín no dudó en acudir al profesional para dar nombre a la Escuela de niños, el proyecto más personal de Vicioso. “Es una iniciativa muy bonita y me encanta ver a los chavales tan emocionados como yo estaba a su edad. Nos gustaría seguir creciendo, que llegara algún patrocinador para impulsarla aún más”, recalca. Vicioso estará este sábado 22 en Zaragoza, donde se encontrará con los pequeños ciclistas para participar en una actividad que organiza el club en el Polígono PTR en La Cartuja."La idea es compartir una mañana de pedaleo, hacer relevos, una gyncana, hablar, contarles mi experiencia. Será un día para recordar", concluye.

Está tan identificado con el mundo running que, sin probarse en distancias más cortas, Vicioso se ha atrevido con una medio maratón. "Fue duro, tengo que reconocerlo, porque era una incógnita cómo iba a reaccionar mi cuerpo, si sería capaz de aguantar físicamente. Corrí de menos a más y acabé contento con las sensaciones. Positiva primera cita que no va a ser la última", adelanta el de Alhama de Aragón, vestido para la ocasión por Adidas y feliz con la medalla de ‘finisher’ que recibió al terminar la prueba (puesto 3.928, 1.075 en su categoría máster M40).

Vicioso ya se ha registrado para estar en la línea de salida de la XXIII Media Maratón Ibercaja-Ciudad de Zaragoza, del 22 de marzo, y en un futuro “me gustaría hacer los maratones de Boston, Nueva York, Berlín, Chicago, Tokio...”.