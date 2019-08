Raúl Guti: "Es un punto bueno en un campo muy complicado. Lo haremos bueno en casa"

Raúl Guti es una de las últimas perlas que ha dado la Ciudad Deportiva. El centrocampista de 22 años va camino de su tercera temporada en el primer equipo después de que una pubalgia le lastrara la pasada campaña y solo le permitiera participar en 17 encuentros. El canterano, ha valorado el punto conseguido el pasado domingo en El Toralín en el encuentro en el que el Real Zaragoza empató a un gol con la Ponferradina: “La verdad que ahora pensándolo todo en frío pues sí que es cierto que te vas con mal sabor de boca porque lo importante era sacar los tres puntos y lo tuvimos ahí, muy cerca, pero es cierto que al final el fútbol es así. Juegas contra otro equipo y ellos al final los últimos 20 minutos nos apretaron y el partido también se podía haber dado de otra manera y bueno, tenemos que hacer reflexión sobre el partido y saber también que es un punto bueno en un campo muy complicado y que lo haremos bueno en casa”.

El centrocampista zaragozano ha defendido que el equipo “ha empezado bien”, y ha añadido: “Hay que seguir en esta dinámica y lo importante es puntuar siempre. El punto del otro día a todos nos sabe a poco, pero bueno también te podías haber ido sin ninguno y al final hay que hacerlo bueno en casa”. Después del año tan complicado que tuvo Guti el curso pasado, en el que a pesar de participar poco, marcó un gol y dio una asistencia, en esta campaña ha sido titular en los dos choques y ha jugado prácticamente todo. Sus problemas de pubis parecen ya algo del pasado: “He pasado un mal año y al final me vuelven a dar el míster y el fútbol la oportunidad de volver a hacer lo que me gusta y estoy muy contento porque no tengo ninguna molestia. Toco madera para que sea así y no me vuelva a ocurrir lo mismo. Estoy motivado desde el primer día y voy a seguir así.”.

El canterano zaragocista también ha tenido palabras para Shinji Kagawa, la incorporación mediática e ilusionante del Real Zaragoza: “Es impresionante, de verlo en los clubes top mundiales y de repente tenerlo aquí a mi lado jugando, es algo increíble. Es un buen compañero que nos quiere transmitir siempre apoyo y nos intenta ayudar en todo y al final te quedas con eso y si juegas al lado de personas así, te hacen crecer a ti”.

Ahora el Real Zaragoza se medirá el viernes al Elche en La Romareda. Tanto Guti como el equipo saben de la importancia de conseguir victorias en casa: “Lo sabemos desde el primer día. La Romareda tiene que ser un fortín y no se nos pueden escapar los puntos. El otro día al final te vas con sabor agridulce porque estuviste cerca de conseguir sacar los tres puntos, pero ahora esta semana hay que hacerlo bueno en casa”, ha incidido.