El Casademont Zaragoza da sus primeros pasos

El Basket Zaragoza ha presentado esta mañana a su nuevo patrocinador, el grupo Costa. Un grupo empresarial aragonés que estará vinculado al equipo de la capital del Ebro por las próximas cuatro temporadas, aunque en dicho acuerdo se contempla una opción de salida, y aportará un montante que aumentará progresivamente durante estos cuatro cursos. En el acto de presentación, el presidente del Basket Zaragoza, Reynaldo Benito, ha declarado: “Es un día muy importante para nosotros y nos ha impulsado mucho el que sea un proyecto aragonés, tanto el de ellos como el nuestro”. El máximo responsable de la entidad también ha agregado respecto al nuevo patrocinador: “Es un grupo de sobra conocido, una de las mejores empresas de Aragón con inversiones a nivel nacional e internacional y en sucesiva expansión. Creando riqueza y economía en Aragón, por lo cual nos sentimos orgullosos de poder llevar la marca Casademont en nuestra camiseta”.

El apoyo de este grupo empresarial supone para el club completar tres de las cuatro patas sobre las que se sostendrá el club, según ha explicado su presidente: “Esas cuatro patas son: el club, la afición, el patrocinador principal y las instituciones, las cuáles sabemos que su compromiso con el club es total, pero tienen que ver al Basket Zaragoza no como un tema de subvención sino como un patrocinio”, ha reclamado. Asimismo, el mandatario ha confesado que “llevamos tiempo buscando una empresa aragonesa que lidere el patrocinio del club por muchos años”.

Por su parte, el consejero delegado del nuevo patrocinador: Jorge Costa, ha expresado: “Desde nuestro grupo creemos en el deporte aragonés y queremos apoyar al deporte aragonés”. Algo en lo que la participación del club en Europa no “ha tiene nada que ver”, pero sí que ha influido el que haya importantes jugadores aragoneses, como Carlos Alocén y Rodrigo San Miguel. El proyecto de Basket Zaragoza será ahora más aragonés que nunca, pero lo que no cambia son los objetivos del club, que según ha explicado Reynaldo Benito siguen siendo “jugar el 'play off', la Copa del Rey y también en Europa. Queremos llevar a Zaragoza y Aragón lo más alto posible”, ha señalado.