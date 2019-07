El Real Madrid ficha a Carlos Alocén

El Real Madrid ha pagado este miércoles la cláusula de rescisión de Carlos Alocén, quien jugará cedido en el Basket Zaragoza la próxima temporada. El club blanco y el base han alcanzado un acuerdo para las cinco próximas campañas, aunque de momento seguirá un año más en la entidad aragonesa, donde se formó desde categoría infantil.

El jugador ha completado un año de ensueño. En su primera temporada en la Liga ACB como jugador de la primera plantilla, el base fue designado como el Mejor Joven de la Liga Endesa, galardón en el que ha sucedido en el palmarés a Luka Doncic. Su concurso resultó determinante para que la escuadra entrenada por Porfirio Fisac concurriera a las semifinales de la competición, tras eliminar por la vía rápida al Baskonia. Además, el joven zaragozano, con 18 años, también se estrenó en la temporada 2018-19 con la selección española absoluta, a las órdenes de Sergio Scariolo. "La temporada ha sido increíble. No podía imaginarme que mi primer año como profesional fuera de esta manera. Me han pasado muchas cosas, muchas experiencias que me guardo para el recuerdo, tanto con el Basket Zaragoza como con la selección. He debutado con la absoluta, nos clasificamos para las semifinales de la ACB, fui elegido el mejor joven de la liga… Ha sido un año excelente y esto me da fuerzas para continuar y seguir trabajando para la próxima temporada sea mejor", explicó recientemente Alocén, nada más conquistar la medalla de la plata continental con el combinado nacional sub-20.

Desde que el 30 de octubre de 2016 se convirtiera en el jugador más joven en vestir la camiseta rojilla, ha devorado etapas a golpe de talento. Una progresión sabiamente tutelada por su entorno familiar -con su padre Alberto a la cabeza- y por todos los estamentos de Basket Zaragoza -desde la cantera hasta el primer equipo-, que han medido con tino y con la máxima precaución cada uno de los pasos dados, sin caer en la precipitación ni en la sobreexposición mediática de una figura tan atractiva.