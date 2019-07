Esther Briz, ante el más difícil todavía

La lustrosa carrera de Esther Briz vivirá esta semana un nuevo episodio con su participación en el campeonato del mundo de remo sub-23. Una cita de primer nivel internacional que se disputará en la localidad estadounidense de Sarasota, en el estado de Florida. Precisamente allí, en Estados Unidos, la deportista aragonesa ha completado este año su primer curso en la prestigiosa Universidad de Stanford, en el corazón de Silicon Valley. Una beca deportiva le ha permitido compaginar sus estudios –ha cursado el primer año de la carrera Management Sciences and Engineering– y el remo, disciplina en la que es una de las promesas (ya realidad, de hecho) más firmes del panorama internacional. "La experiencia en Estados Unidos está siento increíble, estoy muy contenta. He trabajado un montón, pero de forma muy satisfactoria. Y me quedo con que todo me ha salido bastante bien", explica Briz al respecto de su primera etapa Estados Unidos.

De hecho, la zaragozana ha brillado con luz propia en su estreno con el el equipo de Stanford. Ganó la Head of the Charles en Boston, "muy importante a nivel internacional porque no solo van tripulaciones universitarias, sino también de todo el mundo"; y subió al primer cajón del podio en la San Diego Crew Classic como integrante del ocho scull. Además, en el Campeonato Nacional finalizó cuarta, a dos segundos del oro.

Para redondear su temporada, la zaragozana de 19 años conquistaba a su regreso la medalla de oro en el nacional sub-23 y en el absoluto de los Nacionales que se disputaron a final de junio en la localidad catalana de Bañolas. Un resultado que le confirma como una de las grandes dominadoras del remo español y que le abrieron las puertas para disputar con la selección española el Mundial sub-23, el que se celebra estos días en Estados Unidos.

Esther Briz competirá junto a Victoria Cid, Nuria Puig y Aitzpea González, las otras tres representantes españolas en el Mundial, donde estarán acompañadas por los entrenadores David Cifuentes, David Morales y Alejandro Demiddi. Allí, la deportista del CN Helios buscará una nueva corona internacional, tras las conquistadas en agosto de 2017, cuando ganó el primer título mundial júnior femenino en skiff, y en mayo de 2018, mes en el que logró colgarse el oro juvenil en Gravelines (Francia) en su primera cita continental. El alto nivel de exigencia de la cita lo convierte en el más difícil todavía, pero Esther Briz ya ha demostrado en numerosas ocasiones que no tiene límites.