Esther Briz también es campeona de Europa

Esther Briz hace historia para el remo español en Trakai (Lituania), al conquistar el primer título mundial júnior femenino en skiff. Diez meses después, el 27 de mayo de 2018, la zaragozana ha vuelto a ganar una competición de máximo nivel internacional. La remera del Centro Natación Helios se ha encumbrado este domingo en Gravelines, localidad situada al norte de Francia, para colgarse una inmensa medalla de oro en su primera cita continental. Un triunfo majestuoso, que ha permitido a la protagonista mostrar la mejor de las sonrisas en el podio, donde ha saltado de emoción cuando ha escuchado su nombre alto y fuerte por megafonía al anunciarla como flamante campeona de Europa.

Esther Briz se proclama Campeona de Europa Juvenil en Gravelines (Francia). ¡¡Enhorabuena por un nuevo éxito, @estherbrizz @CNHeliosRemo!!pic.twitter.com/MuggvDpTlX — CN HELIOS (@cnhelios) 27 de mayo de 2018

"Estoy muy contenta, feliz porque podido saborear este oro. Durante la ceremonia de entrega de medallas me acordaba de cómo fue la del Mundial, en la que casi no podía mantenerme de pie de lo exhausta que estaba. Y aquí sí que he podido disfrutar al máximo este momento", ha contado la deportista desde Gravelines, antes de coger el avión de regreso a casa.

Esther Briz está llamada a hacer grandes cosas en el futuro. La aragonesa, de 18 años, exhibe una superioridad aplastante cuando se sube a su embarcación. Lo demostró en el pasado Mundial, cuando ganó de forma clara las cuatro regatas en las que participó. Y lo ha confirmado este fin de semana, extremo en exigencia, para remar hacia la gloria continental. La zaragozana había avisado que llegaba a la cita "no en las mejores condiciones", ya que no había podido preparar el torneo tan bien como el Mundial. Pero las sensaciones "han sido muy buenas", ha reconocido la pupila de Alfonso Muniesa, que ha arropado con su presencia en Gravelines a la deportista.