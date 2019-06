La atleta Salma Paralluelo bate el récord nacional sub-18 de 400 vallas

No hay palabras para definir la calidad y el talento de la zaragozana Salma Paralluelo, que el pasado mes de marzo se convirtió en la segunda atleta más joven de la historia en participar en un Europeo absoluto en pista cubierta. Con 15 años, la internacional aragonesa sigue admirando. Este viernes ha brillado en el Estadio Iberoamericano Emilio Martín, escenario de la XV Reunión Iberoamericana de Huelva. En su tercera carrera de su vida en 400 vallas, ha rebajado su marca (1:00.47) en tres segundos (57.43) para firmar la tercera posición. Los 57.43 de Salma suponían la mejor marca marca mundial, mejorar la plusmarca nacional sub-18 en poder de Sara Gallego (57.88), quedarse a tres centésimas del récord de Aragón de la legendaria Esther Lahoz (57.40) y atrapar la plaza para el Europeo sub-20.

"Al principio de la carrera, en la salida de los tacos, solo tenía 23 pasos para la primera valla; por el aire, he tenido que cambiar de pierna porque llegaba a 22. He hecho una carrera de las tres primera vallas a 14. Creo que técnicamente no me he encontrado en el mejor momento, pero en el liso sí que he visto que le he dado fuerte. Estoy muy contenta por la marca. Todos los entrenamientos de la semana se han plasmado en este resultado", ha explicado la velocista del Alcampo Scorpio que entrena Félix Laguna y que también sobresale en el fútbol, disciplina en la que es campeona del mundo sub-17. La prueba se la ha llevado la costarricense Zurian Hechevarria con 55.40, seguida de la rusa Vera Rudakova con 55.82

Otro de los focos de atención han sido los 5.000 metros, donde el olímpico zaragozano Toni Abadía (Nike) se ha retirado (su segundo abandono tras Hengelo), mientras que su amigo y compañero de entrenamientos Carlos Mayo (Adidas), en su primera cita en pista tras su prolongada lesión, ha finalizado sexto con 13:46.69, lejos de la mínima mundialista pero con buenas sensaciones y siendo el mejor español. Ha ganado el etíope Tades Worku con 13:27.59, con el atleta de Djibuti Abdi Dirieh segundo (13:28.32) y el eritreo Awet Habte tercero (13:30.76).

En Huelva hemos tenido el regreso a la pista de un crack como es Carlos Mayo pic.twitter.com/LWD8zcpKsH — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) 20 de junio de 2019

Además, Nieves Mayo (Alcampo Scorpio) ha hecho marca personal de 400 lisos con 56.53 tras ganar la final B; César Larrosa (Alcampo Scorpio) ha finalizado décimo del 800 con 1:55.56 en la final B; y Mireya Arnedillo (Hinaco Monzón) fue la sexta de la final B de 1.500 con marca personal de 4:25.15.