Salma Paralluelo: "Gracias a mis padres he sabido mantener los pies en el suelo"

Salma Paralluelo, envuelta con sólo 15 años en una vorágine deportiva, alternando fútbol y atletismo, debutará este viernes en la selección absoluta de esta última disciplina con la tranquilidad de haber "sabido mantener los pies en el suelo", gracias a sus padres. Cuando salga a competir en la primera ronda de 400 metros, se convertirá en la segunda atleta más joven de la historia que participa en el torneo, pero tiene muy claro que lo hará "sin ninguna presión". "Vengo con mucha ilusión de estar en competición internacional. Yo voy a dejármelo todo, pero sin ninguna presión, a ver qué sale. Espero bajar mi marca (53.83), pero si no lo hago, también lo entendería. Sin ninguna presión. Las veteranas me darán algún consejo. Es mi primer Europeo y no me puedo exigir demasiado", subrayó.

La semana pasada, en los campeonatos de España celebrados en Antequera, rebajó en segundo y medio su récord personal en 400. Llegaba a la pista malagueña con una marca de 55.35 y se fue con otra de 53.83. "La mejora en Antequera fue increíble", admite.

Salma sobrelleva bien su continua exposición mediática. "Gracias a mis padres y a mi gente cercana he sabido mantener los pies en el suelo, centrarme en lo mío y en los estudios (cuarto de la ESO), que al final es lo más importante, y estoy faltando mucho a clase por el atletismo y el fútbol", se lamenta.

Los responsables de su centro docente han contribuido también a que Paralluelo pueda desarrollar su doble carrera deportiva. "En el instituto", explica, "siempre me ayudan cuando llego, me ponen los exámenes cuando quiero y se esfuerzan en darme todas las facilidades para poder seguir adelante con el deporte".

Todavía no ha resuelto el dilema entre fútbol y atletismo. "No tengo nada pensado. Me han venido ofertas en el fútbol, pero hasta que no me centre en uno de los deportes no voy a salir de Zaragoza. Estoy muy cómoda en mis dos clubes (Alcampo Scorpio71 en atletismo, Zaragoza en el fútbol) y a ver si podemos ascender con el Zaragoza". Salma, junto con Laura Bueno -campeona de España- y Aauri Lorena Bokesa, competirán ese viernes en la primera ronda de 400 metros a partir de las 13.33, hora española, en la primera de las tres jornadas de los campeonatos.