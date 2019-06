Carlos Mayo reina en la 10K de Zaragoza

Día grande para el atletismo en la capital aragonesa. Más de 4.000 corredores han hecho valer la fiebre por el 'running' en la XIV Caixa Bank 10K Zaragoza- Gran Premio El Corte Inglés. Una carrera de altura, donde, como era de esperar, el atleta internacional Carlos Mayo se ha subido al primer cajón del podio en un tiempo de 29:12. No ha bajado los 29:04 que su amigo y compañero de batallas Toni Abadía fijó en 2017. En este sentido, el nuevo récord se hace de rogar, pero Mayo fue recibido con todos los honores entre ovaciones y vitoreos por parte del público zaragozano. En categoría femenina, como indicaban los pronósticos previos al evento, fue la atleta del Alcampo Scorpio 71 Nerea Izcue la más rápida sobre el asfalto con un registro de 35:17.

"Estoy muy contento, con ganas de volver al año que viene para intentarlo de nuevo y hacer muy buena marca. Me quedo con las sensaciones, vengo de estar un año totalmente parado. Hace dos años en Zaragoza me quedé con la misma marca y la hice con Toni, así que hacerla este domingo en solitario indica que estoy en plena forma para afrontar el verano con ganas, conseguir la mínima para el Campeonato del Mundo de 5.000 y al año que viene, el año olímpico, regresar aquí con mucha fuerza", valoró Mayo a su llegada. El atleta nacido en Madrid, pero afincado en Zaragoza, estuvo acompañado en los tres primeros kilómetros, a partir de ahí, combatió contra el cronómetro en soledad. Y es que su liebre era Jesús Olmos, quien se proclamó este sábado campeón de España de 10 kilómetros en ruta en la cita de Tudela. El conocido atleta 'frutero' apenas había dormido tres horas.

En este contexto, Carlos Mayo resumió así la carrera: "Me he encontrado muy bien al principio, pero lo he notado cuando Jesús -segundo en la general (31:31)- me ha dicho que no podía más. Lo he intentado, he ido perdiendo segundos, a falta de un kilómetro iba con 15 segundos por debajo y he apretado con todo lo que tenía. He acabado rápido pero no ha sido suficiente. Aún así estoy contentísimo porque correr en solitario es duro, aunque se hace muy ameno con la gente animando". Mayo suma así su segundo primer puesto del año tras coronarse en la 10K de Madrid. Toda una muestra de valentía y superación tras haber dejado atrás una grave lesión de rodilla.

En categoría masculina, el tercero fue el veterano e ilustre atleta Reyes Estévez (33:10). "Estoy muy ilusionado por estar aquí. La gente me ha recibido con un gran cariño y voy a darlo todo para devolvérselo", aseguraba antes del inicio. Cumplió con creces. En el podio femenino, la otra atleta del Scorpio, Isabel Linares, fue segunda (37:30); y otra clásica como la luxemburguesa Shirley Kap completó la terna en un registro de 38:17. Nivelazo el que puso en escena esta 10K de Zaragoza 2019. Uno de los eventos del calendario atlético que más músculo competitivo atesoran en Aragón.

El acontecimiento, que echó de menos a uno de sus máximos exponentes como Toni Abadía, contó con un ambiente festivo desde mucho que antes que diera el pistoletazo de salida. En las inmediaciones del pabellón Príncipe Felipe, lugar de comienzo y meta, los millares de corredores calentaron al son del 'rock and roll' español que amenizó los instantes previos al inicio. Una vez en marcha, el pelotón, diferenciado por color y dorsal dependiendo del ritmo de carrera, disfrutó de una mañana soleada, con buen tiempo, antesala de las pruebas veraniegas. Además, 20 grupos de música en directo, repartidos a lo largo del recorrido, pusieron el sonido a la mañana: jotas, batucadas, charangas, solos de saxo y guitarra, dj's o percusión, entre otras actuaciones.

La carrera, organizada por 100 Pies Eventos, contó con el aliciente de ser retransmitida en directo por 'streaming' tomas terrestres y aéreas. Además, en la línea de meta, se colocó una pantalla gigante donde los aficionados pudieron disfrutar del desarrollo de la prueba directo. En la misma, todos los corredores tuvieron acceso de un gran avituallamiento con autoservicio de bebida, fruta, bollería y degustaciones de paella.