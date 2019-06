Toni Abadía pulveriza el récord de Aragón en la 5K de Calatayud

El zaragozano Toni Abadía se llevó la 5K de Calatayud con una marca de 14 minutos y 2 segundos, pulverizando así el récord de Aragón pero quedándose a las puertas de hacer la mejor marca nacional del año, fijada en los 13 minutos y 55 segundos. A su estela fue el joven keniano residente en la localidad bilbilitana Shamack Kiprop, que entró con un registro de 14 minutos y 17 segundos. Entre ambos impusieron un ritmo infernal desde los primeros compases de la prueba.

En la cita se congregaron casi 300 atletas, entre profesionales y populares de varias categorías. Todos ellos se vieron recompensados con la presencia de numeroso público que abarrotó parte del recorrido, que discurrió por las principales arterias de la cuarta ciudad de Aragón. De hecho, el itinerario, homologado por la Federación Española de Atletismo, no ha tenido apenas desnivel y ha tenido como centro neurálgico el paseo Cortes.

“Contento, es una prueba en ruta y se me dan bastante bien”, vaticinaba minutos antes de la salida el propio Abadía, que no paró de saludar y hacerse fotos con el público. Asimismo, reconocía que “los entrenamientos están yendo muy bien, es verdad que en Hengelo tuve un problema y no acabe, pero hay que dejarlo atrás y la mejor forma es compitiendo y buscando las buenas sensaciones y la autoestima”.

Además de encontrar su nivel, Abadía también confesaba cuáles eran sus próximos objetivos: “Lo más inmediato es la Copa de Europa en 10.000 metros del 6 de julio en Londres, donde buscaremos el billete o lo más cerca posible del billete para los Juegos Olímpicos de Tokio”. De igual manera también tiene en el punto de mira la maratón de Valencia de diciembre pero puntualizaba que “queda mucho, hay que seguir quemando etapas, sin lesiones y ganando continuidad”.

Respecto al ambiente vivido durante la prueba, Abadía sentía “una alegría enorme de estar en Calatayud, solo puedo agradecer la respuesta, que piensen en mí y pienso en volver”. De igual manera, reconocía el esfuerzo de todos los participantes, incluidos los populares: “Es muy positivo y bonito”.

Para la organización, el Ayuntamiento de Calatayud, junto con Bantierra Atletismo Calatayud y Publiactivavyp, la prueba se saldaba como “un éxito rotundo”. “Es una satisfacción, tanto por la afluencia de público y porque todo ha salido perfecto”, explicaba Víctor Navarro, cabeza visible de los preparativos. En total, han participado más de 75 voluntarios de varios clubes, así como personal médico y de Cruz Roja.