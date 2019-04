Raquel Roy: "Sueño con ser campeona del mundo y ganar una medalla olímpica"

Campeona de Europa absoluta, ¿cómo se siente?

Primero, estoy muy cansada por la tensión y los nervios que hicimos en la final, y la emoción por el apoyo del público de Guadalajara. También, el otro finalista era Italia, un rival muy fuerte con el que el año pasado perdimos la final y ganarles suponía un plus. Pero sobre todo, siento mucha alegría por haber conseguido un oro.

¿Hasta qué punto una es consciente de lo que ha logrado?

La verdad es que hemos competido tanto entre el año pasado y este, que parece como que solamente es una medalla más. Yo creo que hasta que me dé cuenta que es la de un Campeonato de Europa a lo mejor tienen que pasar unos días… Aunque ver a la grada volcada de esa manera, te hace ser consciente de la importancia de este triunfo.

Pleno de España en kata. ¿Qué claves han construido el éxito?

Tenemos un ‘coach’, Santiago Velilla, que es muy profesional. La manera de entrenar y cómo nos prepara está todo a medida. También ayuda y es muy importante contar con Sandra Sánchez, campeona del mundo, y Damián Quintero, subcampeón, los dos en categoría individual. Nuestra mentalidad se basa en creer en nosotros y confiar en nuestros compañeros, eso es fundamental y es lo que hace que seamos un equipo tan completo.

El cambio en el trío de Marta Vega por Marta García ha dado continuidad a los buenos resultados junto a Lidia Rodríguez. Sigue habiendo una gran sintonía.

La nueva Marta (Vega) es una chica con la que ya fuimos campeonas de Europa en categoría junior, así que ya nos conocíamos. Aunque han pasado varios años, fue muy fácil volver a coordinarnos, tenemos una relación genial y eso hace que no nos cueste nada.

El ejercicio de kata Paiku lo remató con una exquisita patada.

Sí, de hecho fui yo la que pedí terminar el bunkai en el momento en el que preparamos el ejercicio. Me gusta mucho dejar la última sensación. Me encanta dar espectáculo en el momento final.

Tiene un palmarés envidiable (11 medallas internacionales). ¿Cómo se gestiona eso a los 20 años?

Ahora mismo, cuando me preguntan, ni me acuerdo de lo que he conseguido, porque nada más que volvemos de un campeonato, ya empezamos a entrenar para el siguiente. Se olvida pronto. Seguramente esta semana cuando empiece a entrenar para lo próximo no me acordaré de esta medalla. Todo continúa como si no hubieses conseguido nada, tienes que pensar así para ganar más.

Ahora, ¿toca descansar o volver cuanto antes al gimnasio?

Volveré pronto porque no puedo estar un día sin entrenar. A veces intento descansar, pero eso me aburre y me apetece ir al gimnasio. Me encanta y lo disfruto.

¿Cómo le recibirá el Sankukai?

Todos los niños del gimnasio, que tanto a Babacar como a mí nos quieren mucho porque nos ven por televisión, se emocionarán. Seguramente seremos como para un niño futbolista Messi o Cristiano, así que se nos echarán encima a abrazarnos. Eso nos da una alegría tremenda.

"La exclusión del kárate de las Olimpiadas de París 2024 es injusta"

Gracias a deportistas de su talla se genera interés por el kárate. ¿Cómo ve la situación?

Es así, pero faltan referentes, aún no es como en otros deportes. A nosotros nos conocen los niños de nuestro gimnasio, pero no de fuera del mundo del kárate. Eso estaría bien, les llamaría la atención y serviría como ejemplo para generar afición.

A nivel mundial, arrebatarle el trono a Japón, ¿sería el culmen?

Ese es nuestro objetivo de siempre. Están a un nivel altísimo y solo se les puede ganar trabajando y, no haciéndolo bien, sino muy bien. Nos costará pero queremos conseguirlo.

El kárate se estrenará como deporte olímpico en Tokio 2020, sin embargo, París 2024 lo excluido de su calendario. ¿Qué supone para sus intereses?

Es injusto porque aún no se ha visto cómo serán las Olimpiadas de Tokio. No saben cómo es el kárate, el espectáculo que da, la gente que mueve, la cantidad de deportistas que lo practican. No nos han dado la oportunidad. Espero que con todo lo que estamos haciendo se replanteen esa decisión y lo puedan volver a meter. Estamos tristes porque nosotros tenemos una planificación, unos objetivos a largo plazo y ya nos han quitado uno de los más bonitos.

Parece no haber diferencias de género en el kárate.

Es cierto, en el kárate no hay ningún tipo de discriminación, todo es igual: entrenamientos, nos peleamos juntos, la competición es la misma, el dinero que puedas llegar a ganar también es el mismo, los medios tratan igual a unos que a otros. El kárate es un ejemplo de eso, lo tiene todo.

"Ahora viene un periodo de menos campeonatos y un poco de descanso"

¿Con qué sueña Raquel Roy?

Llevo desde los cinco años en el kárate y para mí sería increíble quedar campeona del mundo en categoría individual absoluta y, cómo no, ser medalla olímpica.

¿Cómo se compagina el deporte élite con los estudios a su edad?

Llevo pensando desde que acabó el campeonato en la vuelta a la universidad y ya me estoy agobiando (ríe). Estudio ingeniería informática y es difícil compaginarlo, cambiar el chip después de 15 días fuera. Cuando consigo ponerme a trabajar en serio, me tengo que volver a ir. Voy poco a poco.

¿Próximo reto?

En dos semanas tengo la Premier League en Rabat, para mí es especial porque los dos años pasados competí por la medalla. Ahora viene un periodo de menos campeonatos, un poco de descanso.