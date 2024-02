La zaragozana Naiara afronta su futuro tras ganar OT 2023: "Quiero sorprender"

Naiara Moreno se proclamo el lunes como ganadora de 'Operación Triunfo' 2023. La zaragozana se impuso en la final con un 49% de los votos, el porcentaje más alto de las últimas ediciones del formato.

Ante semejante cambio de rumbo en su futuro, Naiara declaró a los medios tras la rueda de prensa concedida el martes estar "pletórica y eufórica" por haber ganado el concurso televisivo, emitido por primera vez en Prime Video.

Sobre su paso por el programa ha destacado que "entró una Naiara con muchos miedos" debido a la exposición ante miles de personas y añade que "sale una Naiara empoderada, más fuerte".

Al hilo de esto, la cantante ha hecho una revisión de lo que implica ser mujer dentro del panorama musical: "Las mujeres reivindican lo que valemos" y ha reiterado "podemos hacer lo que nos dé la gana, que nadie nos corte las alas nunca".

Ante la bautizada como "maldición del ganador", la ganadora no ha dudado en decir que no le supone ningún miedo esa teoría y ha señalado a los medios que tiene muy claro lo que quiere: "hay que trabajar muchísimo, esto es una carrera de fondo".

Esto último lo ha reiterado en varias ocasiones, y entre sus planes está aprender más a tocar el piano y componer mejor. "Tengo mucho hambre de crecer, mucha ambición y tener el foco puesto en lo que quiero, en el proyecto que haga", pero sobre todo la zaragozana quiere sorprender.

Y es que Naiara tiene muy claro su futuro: "Yo siento que no haya venido al mundo para otra cosa que no sea cantar, no hay plan B, yo soy feliz en un escenario".

De ganadora a ganadora, la aragonesa ha sido preguntada por el pasado que le une a Amaia, ganadora de Operación Triunfo 2017. La navarra y ella coincidieron 14 años atrás en otro concurso televisivo, esa vez compartiendo escenario y volvieron a reencontrarse dentro de la academia cuando la cantante fue de vista: "Fuimos muy amigas, estábamos mucho juntas", ha afirmado.

Además, no ha dudado en dar su apoyo a la canción que representará a España en Eurovisión. Ha declarado que de lo poco que ha podido escuchar le parece un "temón". Y a las alusiones sobre el título no ha dudado en decir: "Es preciosa esa palabra. Vivan las zorras".

Sobre la broma que se ha viralizado en redes sociales sobre si tuneará su coche con el dinero del premio, la ganadora no ha dudado en responder a los medios que lo primero que hará será tunearlo. Pero ya más seria, ha declarado que lo invertirá en su proyecto y "si puedo ahorrarlo también, que nunca se sabe".