Así fue el encuentro entre Naiara y David Bisbal en Ejea

El aragonés Ángel Lasheras tenía 15 años cuando empezó a trabajar en el mundo de las orquestas. Once años después fundó una, Nueva Alaska. A sus 61 años, el descubridor de Naiara puede presumir (le da un poco de reparo decirlo él: no importa, lo dicen sus compañeros de trinchera) de estar al frente de una de las orquestas más respetadas de España.

“Los compañeros nos reconocen lo que hemos hecho, sí -explica- como inventar el concepto de orquesta espectáculo, cuidar los cambios de coreografías, innovar en vestuario... somos referentes. Y en los últimos años hemos tenido el placer de contar con Naiara: un lujo como artista y como persona. Se implicó al 100% desde el minuto uno, y no tenía ni 20 años cuando llegó”.

Ángel recuerda que Naiara no tenía problemas para asumir varias funciones. “Hacía de todo, hasta ayudar a confeccionar los trajes; también ha asumido la tarea de ser encargada de la orquesta. Y en el plano artístico… qué te digo, era como tener a Messi: bordaba a Rocío Jurado, a Nathy Peluso, a Rosalía, lo que le echases. Tiene un don, como decía el otro día, pero el trabajo de Mamen en la Academia de ‘OT’ le da nuevas herramientas, he notado aún más facilidad en ella a la hora de cantar temas complicados. No fuerza en los agudos, ha mejorado la colocación… un trabajo impecable”.

El show debe continuar

Cuando entró en ‘OT’ entendimos que habría que buscar alternativas, y por eso han entrado dos cantantes nuevas: Elisa Huerta, de Sariñena (Huesca), y María Cruz, canaria. Además, la bailarina María Zambrano, gaditana y muy amiga de Naiara, también ha cogido el testigo porque canta de maravilla”.

Ángel Lasheras mira al futuro inmediato con ganas. “Elisa tiene un torrente de voz: se quedó en puertas de ‘OT’, de hecho. Este mundo es todavía nuevo para ella, pero trabajaremos duro y saldrá bien. María Cruz canta muy bien y tiene experiencia, tanto en el teatro musical como en su faceta de bailarinas”.

La orquesta tiene cerrados casi 120 bolos este año. “La mayor parte ya se fijan desde el año anterior. Es nuestra vida, todos estamos conscientes de las exigencias y listos para rendir, Naiara siempre lo ha hecho y seguirá haciéndolo en esta nueva etapa de su carrera”.

El encuentro con Bisbal

Hay muchos cantantes conocidos que ha pasado por orquestas, y Bisbal es el caso más famoso. "De hecho -apunta Ángel- nuestro trompeta es Pochy, artista cubano que grabó con Bisbal en los primeros años después de su paso por la Academia". Ángel recuerda una anécdota con el almeriense en suelo zaragozano. “Cuando cantó en Ejea en 2019 fuimos a verlo Pochy, Naiara y yo. Al acabar hablamos con él y además de abrazar a Pochy fue majísimo con Naiara. Se encontraron dos cantantes de orquesta catapultados por ‘OT’, ya ves cómo es el destino”.