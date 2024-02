Los tatuajes de Naiara, la zaragozana ganadora de OT, uno a uno

"Me vuelven loca los tatuajes. Novio que tengo, novio que me tatúo". Así se refería Naiara, la zaragozana ganadora de Operación Triunfo, a sus tatuajes durante su presentación en el concurso. "Me gusta ser distinta, siempre soy la que da la nota", aseguraba esta aragonesa de 26 años, que consiguió alzarse con el premio de 100.000 euros de OT2023 con el 49% de los votos. Su imponente voz y su todavía más arrolladora personalidad la han convertido en la reina de esta edición. Su 'look Rachet' ha sido una de las claves del éxito. La ropa, los 'piercings' y los tatuajes muestran su marcado estilo.

Así son los tatuajes de Naiara de Operación Triunfo

El paso por la academia de Operación Triunfo de Naiara ha dejado imágenes que dejan entrever algunos de sus numerosos tatuajes, al menos 25, casi tantos como su edad. Destaca el leopardo rodeado de rosas que se dibuja en su brazo derecho. Pero en su cuerpo hay otros muchos dibujos, frases y letras.

Gran leopardo en su brazo derecho. Un felino decora su hombro. Lucas, uno de sus apoyos en la academia, también luce un tigre en el mismo lugar.

Un felino decora su hombro. Lucas, uno de sus apoyos en la academia, también luce un tigre en el mismo lugar. Un diente de león en la clavícula derecha que sobrevuelan unos pájaros.

en la clavícula derecha que sobrevuelan unos pájaros. Flores en la parte exterior del antebrazo derecha.

en la parte exterior del antebrazo derecha. Una frase en el interior del brazo derecho : 'Deja que tu sonrisa cambie el mundo, pero no dejes que el mundo cambie tu sonrisa'.

: 'Deja que tu sonrisa cambie el mundo, pero no dejes que el mundo cambie tu sonrisa'. En la mano derecha luce la palabra 'Siempre con un corazón'.

luce la palabra 'Siempre con un corazón'. En el pecho se le adivina una luna y la palabra art .

y la palabra . Sobre el ombligo también se ha visto en alguna actuación una serpiente.

En la parte derecha del torso también tiene dibujadas unas flechas

En el lateral izquierdo del torso, bajo las costillas, se lee la palabra amor.

palabra El brazo izquierdo de Naiara muestra una rosa en un triángulo.

de Naiara muestra una En el antebrazo izquierdo una flecha con la palabra Locura se dirige a su mano.

se dirige a su mano. En el interior de la muñeca lleva una flor con espinas

El número 1978 luce su antebrazo izquierdo junto al dibujo de una mujer que se cubre la cabeza con una piel de lobo .

luce su antebrazo izquierdo junto al dibujo de una . Junto a la muñeca también se adivina un ratón y junto a otra frase.

... Estos son los 17 tatuajes que hemos podido contar en la parte superior del cuerpo de Naiara, todo un homenaje al "body art", pero podría haber más.

Los tatuajes de las piernas de Naiara de OT

Los tatuajes de las piernas se han visto menos porque sus 'looks' en las galas solían ir acompañados de botas altas. Pero, el vestido lleno de transparencias de la gala de Navidad y las imágenes de la artista en sus redes sociales muestran, al menos ocho tatuajes en las piernas.

Un ángel decora su muslo derecho que también luce unas pequeñas mariposas

Sobre la rodilla derecha, en la pierna, también hemos visto dos alitas

Bajo su rodilla derecha se puede leer la palabra ' Crybaby '

' En la espinilla derecha lleva dibujado un osito .

. En la pierna izquierda, un c orazón de espinas rodea su rodilla

rodea su rodilla En el muslo otro animal: un escorpión

Junto al gemelo vuela un pájaro.

En la parte baja, más cerca del pie, un ángel observa desde las nubes.

Naiara de OT, el éxito de esta 'chonija' orgullosa

La zaragozana se define a sí misma como 'chonija' (choni y pija). En su visita a Zaragoza reivindicó este apelativo con un saludo: "Pa mis chonis, pa mis pijas y pa mis 'chonijas'... que aceleren". La ganadora de OT2023 representa el éxito de las 'chonis' un apelativo que ha dejado de ser despectivo para transformarse en un icono de la moda más actual. Gafas de sol, el ojo con 'eyeliner' siempre, los labios muy marcados, y su ropa 'urban street' pero con un toque sexy, Naiara es una de las mejores representantes del estilo 'Rachet' que abandera Rosalía.

El coche tuneado, otro 'imprescindible'

La zaragozana confesó en Operación Triunfo que una de sus grandes pasiones es su coche. Un Audi TT tuneado con los cuatro círculos de la marca en forma de corazón. Durante la breve escapada navideña a casa reconoció que cogió el vehículo "se fue a hacer unos derrapes". Así es el estilo de Naiara, la ganadora de OT.