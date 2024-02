La madre de Naiara de OT: "Aprendió a cantar y a bailar antes que a hablar"

Naiara Aznar, a sus 26 años, está subida en un cohete de fama y popularidad descomunales desde que el pasado lunes ganó la duodécima edición de 'Operación Triunfo'. El martes ofreció en Barcelona una rueda de prensa multitudinaria y este miércoles se halla en una interminable ronda de entrevistas en Madrid. Una situación extraña para ella en la que siente el apoyo de su madre Ana, que la acompaña y que encarna su conexión con la realidad.

"Es muy madura desde niña. Lo procesa todo bien y estoy convencida de que se adaptará a esta nueva situación con la fama y que no le afectará. Además, nos tiene a mí y a la familia para hablar de lo que necesite", explica Ana, de 45 años.

Una madurez que adquirió desde bien chica. Es la mayor de seis hermanos y el padre abandonó el hogar cuando ella tenía 3 años. "Es muy responsable. La tuve con 18 años y después vinieron sus hermanas Ariadna (23), Laís (16), Itziar (14), Lara (8) y Yeray (5). Éramos dos mamás en casa, ella y yo. Con 7 u 8 años me ayudaba cambiando pañales, dando biberones... Maduró antes de hora", apunta.

Fue precoz también en el ámbito artístico. Siendo un bebé ya emitía destellos de lo que vendría después. "Cuando nació mi madre Pilar y yo sentimos que esa niña tenía algo especial que la diferenciaba del resto, con su sello propio. Aprendió a cantar y a bailar antes que a hablar. En casa siempre se ha escuchado música todo el día, como flamenco y rumba, y daba palmas sin saber andar. Transmitía algo diferente", rememora.

Los estudios

En los estudios también cumplía con nota hasta que dos hechos la golpearon y le hicieron virar el rumbo. "Falleció mi padre, su abuelo, que era un referente para ella, y quedó muy tocada. Además, nos mudamos de Badajoz a Zaragoza y en el nuevo instituto no fue muy bien recibida por algunos compañeros. A pesar de que le ilusionaba cursar Psicología o Veterinaria, dejó los estudios con 16 años porque lo pasaba muy mal. Allí comenzó su camino en la música. Cantar era lo que mejor se le daba y se concentró en eso. Estuvo en tres orquestas hasta dar con la definitiva, Nueva Alaska, donde creció musical y personalmente gracias, entre otros, a su director, Ángel Lasheras, que ha sido y es como un padre para ella", asevera.

La vida de una orquesta, con continuos viajes por todo el país y ausencias prolongadas, fue una prueba de fuego que superó. "Estaba tranquila porque sabía que estaba en buenas manos y porque hacía lo que le gustaba. Trabajar en lo que te apasiona no es trabajar. En los veranos apenas nos veíamos, pero lo primero que hacía cuando tenía unos días de descanso era venir a verme. La echaba de menos, claro", prosigue Ana Aznar.

El siguiente estadio en esta carretera hacia la cumbre ha sido la participación en 'Operación Triunfo', un paso que le generó muchas dudas. "Se lo pensó mucho porque era consciente de que la vida podía cambiarle el 100%. No hay dinero que pague la libertad de moverte como quieres. Pero tuvo muy claro que 2023 sería su año y se presentó al castin de 'OT'. Fue elegida y antes de entrar en la Academia me comentó que todo saldría muy bien. Lo tenía claro. Acertó", comparte.

Un sacrificio que ha quedado ampliamente compensado con la victoria en el programa. Nuevas puertas se abren para que Naiara dé otro salto en su carrera. Ana Aznar y la abuela Pilar no se perdieron la coronación de la gran final. "Estuvimos en el plató y lo vivimos con mucha intensidad y nervios. Mi madre me agarraba de la manita muy fuerte, casi que no podíamos ni respirar en algunos momentos. No sabíamos dónde mirar. Cuando ganó, fue muy fuerte. Subió corriendo y me abrazó con todas sus fuerzas. Me gritaba: 'mamá, no me lo creo'. No puedo explicar con palabras todo lo que estamos viviendo", concluye.