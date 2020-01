¿Qué ver esta noche en la TV?: 'El tiempo del descuento' vs. 'Operación Triunfo 2020'

La noche del domingo se ve condicionada por la guerra televisiva entre Mediaset y RTVE. La nueva mecánica del ‘talent’ musical va a enfrentarse a la segunda oportunidad que la cadena amiga les brinda a algunos de los habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra de ‘GH VIP 7’ con el fin de que cierren heridas y resuelvan temas pendientes.

'El tiempo del descuento' en Cuatro, a las 22.00

Todos pensábamos que la casa de Guadalix de la Sierra iba a cerrar sus puertas durante una larga temporada al finalizar 'GH VIP 7', pero la cadena amiga decidió alargar el alto interés que había suscitado esta edición creando un 'spin-off' llamado 'El tiempo del descuento'. Hacemos un repaso de los concursantes:

1 Adara Molinero Vuelve a encontrarse con amigos y enemigos. Desde su íntimo Maestro Joao hasta Gianmarco, con quien ha tenido una historia de amor y desamor. También estará con Hugo Castejón, el que fuera su amigo y ahora su enemigo.

2 Maestro Joao Convivirá de nuevo con sus amigos Adara y Gianmarco y tendrá la oportunidad de desligarse de las acusaciones de 'manipulador'. Pero también estará con Pol Badía, su exnovio.

3 Antonio David Podrá hablar cara a cara con Adara, Gianmarco y Kiko Jiménez, tres concursantes con los que ha tenido muchos desencuentros.

4 Hugo Castejón Aceptó en el último momento participar en 'El tiempo del descuento'. Criticado por muchos, el concursante piensa seguir siendo tal y como es.

5 Gianmarco Onestini Vuelve a convivir con Adara, de la cual confesó estar enamorado. Pero también con Antonio David, que fue su amigo y ambos se acusan de traición.

6 Kiko Jiménez Tiene asuntos que resolver con Antonio David. Pero también convivirá con Estela Grande, quien fue su gran amiga y por la que confesó haberse sentido “confundido".

7 7. Anabel Pantoja Tiene una segunda oportunidad para conocer a sus compañeros y para darse a conocer a las personas más importantes: los espectadores.

8 Estela Grande Vivirá de nuevo con Kiko Jiménez, del cual llegó a decir que su amistad era tan especial que sabía que muchos podían malinterpretarla. Al final, Estela se quedó con la sensación de que Kiko le había utilizado junto a su pareja Sofía Suescun.

9 Pol Badía Resolverá con Maestro Joao todo el "dolor" que dice sentir tras haberse terminado su relación. Además, convivirá también con otra expareja: Adara.

10 Dinio García Dinio está dispuesto a darse a conocer mucho más a la audiencia.

11 'El Cejas' Tendrá la oportunidad de resolver sus diferencias con Hugo Castejón y retomar su especial relación con Nuria MH.

12 Nuria MH Está dispuesta a vivir la experiencia al máximo y podrá tener un acercamiento con 'El Cejas’.

Jorge Javier ya anunció en el estreno del programa que Adara no iba a poder estar las cinco semanas que va a durar este debido a sus circunstancias personales.

La cadena, totalmente consciente del interés que genera la trama de Adara y su trío amoroso, parece ser ('rumore rumore') que estaría negociando la entrada de otros dos candidatos dispuestos a entrar en la casa. Nada más y nada menos que Sofía Suescun y Diego Matamoros, novia ella de Kiko Jiménez, marido él de Adriana Grande.

Lo más destacado de los últimos días es que Gianmarco le ha hecho una proposición a Adara para abandonar la casa juntos y ha dejado boquiabiertos a sus compañeros.

'Operación Triunfo 2020' en La 1, a las 22.05

Desde que iniciase su andadura en 2001, el ‘talent’ musical ha tenido que evolucionar tal y como lo ha hecho la propia televisión. En esta versión, desaparece el límite de nominados y si los profesores piensan que no lo merecen, podrán no salvar a ninguno. La audiencia elegirá al favorito pero no se sabrá cuántos nominados saldrán cada noche y si el jurado lo propondrá igualmente para abandonar el concurso.

Estos son los 16 concursantes, todos ellos muy jóvenes, con personalidades muy marcadas y con algún conocimiento musical.

1 Nía Es de Las Palmas de Gran Canaria y tiene 26 años. Ha estudiado el Ciclo Superior de Actividades Físicas y Deportivas. Durante 3 años fue parte del elenco del musical 'El Rey León'.

2 Rafa Él es de Adamuz (Córdoba) y tiene 23 años. Empezó los estudios de Finanzas y Contabilidad, pero los abandonó para estudiar Arte Dramático en Córdoba.

3 Gèrard Es de Ceuta, pero vive en Sevilla y tiene 20 años. Toca la guitarra y el piano. Entró en el Conservatorio a los 6 años. Actualmente está cursando el Grado Superior de guitarra en Sevilla.

4 Flavio De Murcia, tiene 19 años. Llega a OT 2020 con 12 años de formación como músico. Actualmente está cursando el segundo año de piano en el Conservatorio Superior de Música de su ciudad natal. Compone y toca el piano, la guitarra y un poco la trompeta.

5 Anajú Es de Alcañiz (Teruel) y tiene 25 años. Estudió Publicidad y Relaciones Públicas en Zaragoza y Diseño Gráfico en Barcelona, donde actualmente trabaja en una agencia de comunicación.

6 Samantha Samantha es de Beniarrés, Alicante, y tiene 25 años. Ha cursado los estudios de Turismo y trabaja como cantante en un hotel de Lanzarote.

7 Eva Es de Sada-Carnoedo (La Coruña) y tiene 19 años. Está cursando Arte Dramático en Vigo. Ha trabajado temporalmente como monitora de tiempo libre.

8 Jesús Jesús es de Barbate (Cádiz) y tiene 24 años. Estudió Informática y todo lo que sabe de música, lo ha aprendido en las comparsas de su tierra donde ha cantado desde pequeño y de manera autodidacta a través de vídeos de YouTube.

9 Anne Esta pamplonica tiene 18 años y está estudiando la licenciatura de Comunicación Audiovisual en Bilbao. Se presentó a los castings de OT 2020 con estudios de violín, chelo, canto y ballet.

10 Eli Eli es de Las Palmas de Gran Canaria y tiene 19 años. Estudió Bachillerato de Artes Escénicas. Lleva cinco años estudiando en una escuela de música.

11 Hugo Cordobés, con 20 años. Se presentó a los castings de OT 2020 con un año de formación en canto. Actualmente trabaja en una empresa de gestión de residuos y como mecánico.

12 Ariadna Ariadna es de Sant Joan Despí (Barcelona) y tiene 18 años. Estudió maquillaje y canta desde que tiene uso de razón. Antes de OT 2020 se mudó a Madrid buscando más oportunidades en el mundo de la música.

13 Nick Barcelonés, tiene 19 años. Llega a OT 2020 con formación en canto, lenguaje musical, piano y guitarra. Actualmente está estudiando Composición y batería y trabaja como DJ.

14 Bruno Nació en Uruguay, pero vive en Alcalá de Henares (Madrid) y tiene 25 años. Estudió percusión y canto en la Real Escuela Superior de Arte Dramático en Madrid. Toca la guitarra, el piano y la batería.

15 Maialen Otra pamplonica. Tiene 25 años y comenzó la carrera de Psicología, pero la abandonó para dedicarse a la música. Ha estudiado en una escuela de música y en el Orfeón Pamplonés. Compone y toca la guitarra de forma autodidacta.