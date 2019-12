Adara gana 'Gran Hermano VIP 7'

Era una de las favoritas para llevarse la gloria de la séptima edición de 'Gran Hermano VIP' y el suculento maletín con 100.000 euros. Sí Adara Molinero o, simplemente, Adara se proclamó vencedora del concurso, que ha batido registros de audiencia para Telecinco y que puso el broche Jorge Javier Vázquez, ya repuesto de su reciente operación.

Fue otra noche mágina en la casa de Guadalíx de la Sierra para Mila Ximénez, Alba Carrillo y Adara Molinero. La veterana presentadora fue la primera expulsada de la noche, que dejó un mano a mano entre Alba y Adara, quien se volvió loca de emoción al escuchar cómo Jorge Javier pronunciaba su nombre como la flamante ganadora del reality.

Adara va vivido con especial intensidad el concurso durante estos tres meses. Un carrusel de sentimientos porque entró en 'Gran Hermano VIP' casada con Hugo Sierra y salió enamorada de un italiano, Giamarco Onestini, con el que formalizó oficialmente en la noche del jueves su relación.

Fue la noche de Adara. Antes de abandonar la casa, la exmodelo y azafata de vuelo y el también modelo y colaborador de televisión se encontraron tras una semana separados. Giamarco subió a Guadalix con un ramo de rosas azules, símbolo del "amor puro y real" y dispuesto a hacerle una propuesta seria a su chica: "¿Estás lista para salir de aquí conmigo?". Adara respondió con un "sí" rotundo y ambos se besaron apasionadamente: "Te quiero mucho", decía él. "Yo también", ha contestado ella.

En el plató, la película se narraba de otra forma. A su madre, Helena, no le convence Gianmarco, y entre el público, el padre, Jesús, asistía con semblante serio. Adara también vio todo lo que su ahora expareja, Hugo Sierra, había dicho de ella en los platós. La concursante tachó de "feo" el comportamiento del padre de su hijo.

En un segundo plano, Alba Carrillo, la segunda finalista, aseguraba sentirse muy orgullosa de su paso por el concurso y que "volvería a repetir la experiencia". Pero Alba, la más polémica de la edición, que no se cortó en ningún momento en entrar en el enfrentamiento verbal con cualquiera de sus compañero, fue consecuente con su personalidad y no se libró de las discusiones hasta el último momento. La rubia exmodelo, y colaboradora de Telecinco, pudo ver los momentos más tensos con Mila en la casa y acabaron enfrentándose en plató. Posteriormente, hicieron las paces y todos contentos.

Mila Ximénez también vivió una noche inolvidable. La audiencia decidió que fuera la tercera finalista del concurso y Jorge Javier Vázquez le dedicó unas bonitas palabras antes de abandonar la casa: "Me da mucha alegría estar aquí para recibirte, no me lo hubiera perdonado, así que estoy muy feliz".