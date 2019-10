El popular presentador de 'Sálvame' o 'GH VIP' Jorge Javier Vázquez tendrá que volver a pasar por el quirófano, así lo ha confirmado él mismo a sus seguidores desde su cuenta de Instagram, con una una foto de su brazo con una vía en el hospital.

"Después de una prueba muy esperada, me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre. No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones", ha escrito en la red social ,intentando quitarle hierro al asunto.

Esta segunda operación llega nueve meses después de otra a la que fue sometido de urgencia, tras sufrir un ictus el pasado mes de marzo.

El propio comunicador contó, en el blog que tiene en la revista 'Lecturas, cómo se dio cuenta de que algo iba mal. Según explicó, todo comenzó con un fortísimo dolor de cabeza que nada lograba aliviar. Aunque aguantó durante varios días, la intensidad del dolor le obligó a acudir a urgencias, donde las pruebas detectaron el aneurisma que le llevó al quirófano.

El catalán sufrió una hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático que fue tratada colocándole dos stent para garantizar que el riego sanguíneo fuera el apropiado y evitar así un accidente cerebrovascular. Los stent se colocan en un vaso sanguíneo o arteria que se haya cerrado u obstruido, con el fin de reabrirla. Al parecer, su nuevo paso por el quirófano podría responder a la reparación o sustitución de uno de estos stent, que no estaría cumpliendo bien su función.

El anuncio del presentador este martes en Instagram ha cosechado multitud de mensajes de ánimo.