Un abrazo al pueblo ucraniano a ritmo de rap y folclore

Al igual que existen canciones con mensaje, hay gestos elocuentes y muy significativos como es el de elegir este año a Ucrania como país invitado a las fiestas del Pilar. Si su bandera amarilla y azul luce en un espacio privilegiado en el manto floral de la Virgen, esta tarde la comunidad ucraniana en Aragón (creciente desde que se desató la guerra con Rusia) ha vivido otro momento emotivo con el concierto de Kalush Orchestra, los últimos ganadores del festival de Eurovisión.

Junto al escenario de la fuente de la Hispanidad no han sido pocas las banderas de Ucrania que ondeaban minutos antes de que los músicos aparecieran en escena. La vicealcaldesa, Sara Fernández, ha tomado el micrófono para presentar a Alina Klochko –presidenta de la Asociación Ucraniana de Residentes en Aragón– y para agradecerle sus desvelos «en recopilar y coordinar toda la ayuda que se ha brindado al pueblo ucraniano no solo desde Zaragoza sino desde todo Aragón». Klochko ha recordado que han sido quince los camiones con ayuda humanitaria que han partido hacia su país, «con instrumentos tan fundamentales como desfibriladores para los heridos. Sin vosotros no hubiéramos recibido la ayuda. Muchas gracias», ha dicho antes de que la plaza rompiera en aplausos y comenzaran a sonar los primeros acordes de la Kalush Orchestra.

Sus ocho músicos han demostrado desde el minuto uno que son una fiesta. Ataviados de las maneras más diversas, apoyados en curiosas imágenes de un ‘videojockey’ y con un directo potentísimo que recalca que el rap y el folclore maridan fenomenal, la banda no han tardado en meterse al público en el bolsillo. De hecho, en el arranque habría unos 300 espectadores, pero el efecto ‘flautista de Hamelin’ ha atraído a muchos turistas de la plaza hasta la fuente de la Hispanidad.

Banderas de Ucrania y el potente rap con esencias folclóricas de Kalush Orchestra animan la tarde en la plaza del Pilaŕ.

‘Stefania’, su mayor hit fuera de las fronteras de Ucrania, ha sido la tercera canción del repertorio. Este es el tema que llevó a la banda ucraniana a lo más alto en el festival de Eurovisión el pasado mes de mayo, en plena invasión rusa a Ucrania, aupados también por la solidaridad del televoto europeo. El cantante, Oleh Psiuk, ha dedicado el tema a todas las madres y, con palmadas, tarareos o silbiditos, han sido muchos los que han seguido la melodía. En algunos rostros afloraba un atisbo de lágrima, pero cuando parecía que iba a caer, enseguida, los ritmos animados de la canción hacían que la fiesta arrinconara la tristeza. «Estamos muy preocupados por cómo se está recrudeciendo la guerra estos días, pero también queríamos disfrutar de este concierto como una llamada de atención de lo que está sucediendo», decía Valentina, una espectadora en las primeras filas con un cartel que mostraba un corazón y la palabra Kyiv (Kiev). Un poco más atrás, un niño con una camiseta amarilla celebraba el sonido de las sopilkas (unas flautas folclóricas ucranianas) y cada pocos minutos algún adulto profería el grito de victoria «Slava Ukrayini!» (gloria a Ucrania).

Los integrantes de Kalush Orchestra han sido habilidosos y, a sabiendas de que mucho del respetable no conocía sus canciones, han hecho partícipes al público jugando a repetir palabras y melodías e, incluso, lanzando y regalando algunos de sus característicos gorros rosas que forman parte de su ‘merchandising’. La banda ha hecho que en los corrillos se volviera a hablar de Chanel, de ‘SloMo’ y del Benidorm Fest de cara al próximo Eurovisión que se celebrará en Liverpool el 13 de mayo de 2023.