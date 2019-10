Cómo participar en la Ofrenda de Flores si no se perteneces a un grupo

La Ofrenda de Flores es un acto de fervor y respeto hacia la patrona de Zaragoza, la Virgen del Pilar, y está abierta a todos aquellos que quieran participar en ella. Sin embargo, se han marcado desde siempre una serie de pautas para que la organización de un evento tan multitudinario transcurra con fluidez y orden. Los 803 grupos inscritos este año tienen un cupo máximo de 200 participantes por grupo, y este año se ha habilitado un recorrido por la calle Don Jaime I además del habitual por la calle Alfonso y del acceso por la Lonja desde Echegaray, para el que suelen tener preferencia (no exclusividad) los colectivos de discapacitados, por ser un trayecto mucho más corto. Por supuesto, es posible participar a título individual, pero también es necesario ceñirse a unas normas.

Desde las 7.00 y hasta las 13.30, los participantes individuales pueden concentrarse en la plaza Santa Engracia y seguir las indicaciones de los organizadores para intercalarse entre los grupos y desfilar hasta la plaza del Pilar. También hay otro punto de acceso individual: el cruce entre San Vicente de Paúl y Echegaray y Caballero. No están permitidas las incorporaciones espontáneas a mitad de recorrido, ni individuales ni grupales. Al igual que ocurre con los grupos, se pide a los participantes individuales que se vistan de acorde a la tradición, para mantener un tono común en todo el recorrido y durante el día entero.

Consejo floral: se recuerda a los primeros participantes que acudan con claveles de color blanco hasta el manto de la Virgen, para contribuir a una rápida composición del mismo. También se recuerda que el manto floral no se trata de un escaparate publicitario: están excluidos de flores y ramos los logotipos y nombres comerciales, con la excepción de las organizaciones no gubernamentales, entidades sin ánimo de lucro o asociaciones, a las que no afecta ese veto.

Consulta las últimas noticias de las Fiestas del Pilar 2019.