Una treintena de cámaras vigilarán la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza: estas serán sus ubicaciones

Una treintena de cámaras vigilarán las entradas y salidas a la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza (ZBE). El anteproyecto de la futura ordenanza, aprobado este viernes por el Gobierno de Zaragoza junto al proyecto técnico, recoge cómo se distribuirán en el perímetro delimitado hasta 2030, que posteriormente se ampliará hasta el paseo de María Agustín o la plaza de Europa.

La previsión es que las cámaras comiencen a instalarse en el verano de 2025 y que se empiece a sancionar a los vehículos no autorizados en 2026, con multas de 200 euros que se podrán reducir a 100 por pronto pago. Según consta en el expediente, serán capaces de leer las matrículas y se colocarán en puntos como la intersección del paseo de Echegaray y Caballero con César Augusto. Esta será una de las zonas más vigiladas con hasta cuatro cámaras: dos para las entradas y salidas y otras dos centradas específicamente en estas últimas.

También las habrá en la calle de Salduba, en Echegaray con la calle del Postigo del Ebro, Echegaray con Ramón Celma o Predicadores con la plaza de Santo Domingo. San Blas, San Pablo con Mayoral, Conde de Aranda con Miguel de Ara o Conde de Aranda con Ramón y Cajal serán otras de las zonas ‘críticas’ del perímetro.

Lo mismo ocurrirá en Conde de Aranda con César Augusto, el Coso con Galo Ponte, Don Jaime, el Coso con Eusebio Blasco o Pedro Joaquín Soler o con todas las entradas y salidas a San Vicente de Paúl.

Una vez se amplíe el perímetro entrarán en servicio cerca de otra treintena de aparatos. Las cámaras se encargarán de reconocer y leer las matrículas, pero desde el gobierno municipal aseguran que los datos estarán completamente encriptados. El sistema informático se ocupará automáticamente de compararlo con la información disponible en cuanto a etiquetas (0, ECO, B y C) y, en su caso, autorizaciones específicas, y de imponer la correspondiente sanción si se ha incumplido la normativa.

No obstante, la multa no será automática, habrá un pequeño periodo de gracia que evitará que los conductores sean amonestados por equivocación o desconocimiento, ya que si el coche abandona el perímetro en un periodo inferior a 10 minutos se considerará un error y no habrá que pagar.

El proyecto técnico de la Ordenanza de Bajas Emisiones detalla también cómo deberán ser esas cámaras que controlen los accesos, que entre otras cuestiones permitirán el ajuste de forma remota del zoom, el enfoque o el ángulo de luz. El sistema podrá además reconocer las matrículas a grandes velocidades, de hasta 100 kilómetros por hora, y las cámaras serán de tipo dual, es decir, que contarán internamente con dos lentes. Una se ocupará de la mencionada lectura y otra captará imágenes a color, para poder tener la evidencia de que efectivamente un conductor ha infringido la ley, en caso de que así sea.

Así, según consta en el documento, la cámara debe poder identificar por visión la marca de los vehículos, motocicletas o cualquier otro tipo de automóvil, el color, el sentido en el que circulan y el carril en el que se encuentran. Permitirá, asimismo, la interconexión, para poder hacer consultas automatizadas a bases de datos específicas del Ayuntamiento de Zaragoza o de la Dirección General de Tráfico (DGT). Será posible también hacer estadísticas con segmentación horaria respecto a los aforos de las calles o el tipo de vehículo.