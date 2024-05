Vox alegará para reducir el horario de la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza

Vox presentará votos particulares a la ordenanza que regulará la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Zaragoza para reducir su horario y ampliar el tiempo que tendrán para salir los vehículos no autorizados que accedan por error.

Su portavoz en materia de Movilidad, David Flores, celebra que el porcentaje de turismos que potencialmente puedan sufrir alguna sanción vaya a ser “prácticamente inexistente”. “El impacto real en el día a día de los ciudadanos va a ser mínimo”, afirma.

Pese a todo, desde la formación de extrema derecha creen necesario introducir más cambios. Por ello, propondrán que el horario sea de 8.00 a 20.00 de lunes a viernes y no de 7.00 a 20.00 como propone el Gobierno de Natalia Chueca, que inicialmente planteó que fuese de 7.00 a 23.00. “Así, será más fácil de recordar”, sostiene el edil, que también pide 15 minutos, en vez de 10, como ‘medida de gracia’ para quienes entren en la ZBE por equivocación.

Otra de sus reivindicaciones pasan por permitir la entrada de todo tipo de vehículos a párquines públicos como el de la plaza del Pilar y hoteles, una medida con la que buscan no perjudicar a los turistas. Si la ordenanza se mantiene en los términos actuales, Vox optará por la abstención, permitiendo al PP sacarla adelante con sus 15 votos a favor y el previsible rechazo de PSOE y ZEC (12).

La formación se ha mostrado en repetidas ocasiones en contra de la Zona de Bajas Emisiones. “Entendemos que no tiene nada que ver con el medio ambiente, sino que es simplemente una coartada para desincentivar o dificultar el uso del vehículo particular. Pero entendemos que hay una ley, y las leyes hay que cumplirlas, incluso aquellas que no nos gustan. Preferimos hacerlo por las buenas a que nos las hagan cumplir los jueces”, admite.

En este sentido, sostiene que de haber seguido el modelo sin sanciones de Alicante se habría corrido el riesgo de que la ordenanza hubiese acabado en los tribunales, ya que los partidos de la oposición o el propio Gobierno central podrían haber presentado un recurso.

Según Flores, 2026 era “lo máximo” que se podían retrasar las multas. El edil estima que prácticamente todos los vehículos de Zaragoza “van a poder seguir circulando sin ningún tipo de restricción”. “Nos hemos sentido bastante cómodos con lo que nos presentaron porque, aunque haya sanciones, en la práctica, el ciudadano no lo va a notar. Incluso aquellos vehículos que no tengan etiqueta y que, en teoría, no pueden acceder a la zona de bajas emisiones, van a tener la posibilidad de solicitar ocho días al mes para acceder sin ningún tipo de restricción o, en un último extremo, podrían pedir ser declarados como vehículo histórico”, indica.

Desde Vox consideran que si el PP se hubiese apoyado en la izquierda hubiera sido “demoledor para la movilidad y las libertades de los ciudadanos”. “Al final, era elegir entre Guatemala y Guatepeor”, añade.