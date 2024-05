La izquierda critica el “derroche” en luces de Navidad en Zaragoza y el PP defiende que la inversión es “proporcional y razonable”

La creciente inversión en luces de Navidad por parte del Ayuntamiento de Zaragoza ha provocado este jueves un nuevo desencuentro entre el PP y el resto de partidos de la oposición. Los populares se han quedado solos a la hora de aprobar una modificación de crédito para inyectar 550.000 euros a la iluminación navideña y otros 100.000 a la nueva Romareda.

El PSOE ha admitido que la idea no les vuelve locos, y no terminan de entender que la inversión se saque de las partidas de conservación del alumbrado público y se siga vaciando el plan de adecuación de puentes. Tampoco que en su día se presupuestasen 3 millones para la nueva Romareda cuando se sabía que la aportación municipal tenía que ser de 3,1. “¿Faltó comunicación? ¿O es que no les cuadraba el presupuesto?”, ha preguntado la concejala Marta Aparicio, que ha acusado al equipo de Natalia Chueca de hacer unas cuentas “fake”.

Más dura se ha mostrado, incluso, la portavoz de ZEC, Elena Tomás, que ha criticado que el Consistorio “derroche” el dinero “cuando hace falta en otros sitios”. “Es mucho más necesario preparar los colegios para las olas de calor. Apoyar al pequeño comercio es mucho más que luces de Navidad”, ha subrayado.

También Vox ve “algo elevada” la partida destinada a la ornamentación, aunque creen importante que las luces lleguen a más barrios, de ahí que esta vez hayan optado por la abstención. El PP, sin embargo, recalca que las cifras son “proporcionales y razonables”, y que la ciudad “las puede afrontar”, ya que “no se llega a los 2 euros por habitante”. Así lo ha dicho la concejala de Hacienda, Blanca Solans, que ha recalcado que esta “no es una cuestión ideológica”, poniendo como ejemplo a Vigo, gobernada por el socialista Abel Caballero.

La Comisión de Hacienda también ha permitido profundizar en el polémico cobro de Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) a los vecinos de Garrapinillos, Casetas y Villarrapa, obligados a pagar más que el resto de vecinos de Zaragoza. La socialista Marta Aparicio ha lamentado que hasta ahora solo se hayan mandado requerimientos por los recibos del Ayuntamiento, sin encontrar una solución para los contribuyentes particulares. “Reconocen que es injusto, pero ahí se quedan, no hacen nada más. Tienen que llevar este asunto a la bilateral y solucionarlo. Estamos hablando de 4.000 vecinos”, ha incidido.

En respuesta, Solans ha recordado que “hay una ley que ampara esta situación”, y que dicha ley fue aprobada por el Gobierno socialista de Javier Lambán. “En ella se creó el concepto de núcleo de población, y eso hace que se paguen conceptos diferentes. El Ayuntamiento no comparte esta situación, es claramente injusta”, ha reconocido.

La concejala ha asegurado que el Gobierno se ha reunido ya con el Instituto Aragonés del Agua (IAA) sin tener que esperar a la bilateral. “Se va a trabajar técnicamente en un convenio que ajuste estas compensaciones económicas”, ha prometido.