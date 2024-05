La tormenta deja sin luz a más de 680 clientes en el barrio de la Magdalena de Zaragoza

Las tormenta registrada este domingo en Zaragoza ha dejado sin luz a más de 680 clientes en el barrio de la Magdalena, una incidencia en la que ya están trabajando los técnicos de Endesa.

Los problemas han comenzado en torno a las 17.00, cuando el agua se ha filtrado en un transformador del edificio Puerta Este que se está construyendo en la plaza de la Magdalena. La gente que estaba allí ha escuchado "un petardazo" y ha empezado a ver humo, lo que les ha llevado a dar parte a los Bomberos.

"Se ha ido la luz y no ha funcionado nada durante un tiempo. Al poco rato ha habido otros dos fogonazos y ya ha dejado de ir todo por completo en varias calles. Nosotros estamos operando a duras penas, no podemos ni cobrar con tarjeta, así que, con este percal, voy a tener que cerrar antes", contaba la responsable del bar La Urbana.

El agua, confirman fuentes de Endesa, ha dejado fuera de servicio un centro de transformación localizado en el número 8 de la calle del Doctor Palomar. Hasta allí se han desplazado varios operarios que, pasadas las 18.45, trataban de dar tensión a los distintos transformadores. "Vamos a poner un toldo en el que se ha visto afectado para que no vuelva a pasar. No se nos ocurre otra cosa", contaban minutos antes de proceder.

De acuerdo con la compañía, a las 19.10 ya se había repuesto el 50% del suministro en el Coso Bajo, estando previsto que el resto de clientes recuperen la normalidad en las próximas horas.

Este, en todo caso, no ha sido el único punto afectado por las tormentas en Aragón. En La Muela no ha llovido, pero otra incidencia en las inmediaciones ha hecho que los vecinos hayan sufrido cortes intermitentes durante aproximadamente tres horas. "Venía, volvía a irse a los cinco minutos, se reponía en unas zonas sí y en otras no... Ahora ya está todo solucionado", apuntaba su alcalde, Adrián Tello.