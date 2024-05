Las familias conquistan el Pignatelli: "Necesitamos empresas privadas más concienciadas con horarios flexibles"

Los actos protocolarios protagonizados por políticos con traje y corbata han dejado paso este domingo en los jardines del Pignatelli de Zaragoza, sede del Gobierno de Aragón, a decenas de niños con caras pintadas, risas y carreras por doquier y a personajes como un divertido cocinero, un mago que enseña trucos con cartas y un gondolero presto a fotografiarse con quien se lo pide. Una transformación con la que se ha celebrado el Día Internacional de las Familias, que fue oficialmente el pasado 15 de mayo, pero que se traslada al fin de semana. Casi 1.800 personas han pasado por este recinto durante las tres horas que ha permanecido abierto al público.

Azucena Chueca repetía por segundo año consecutivo: “Nos gustaron mucho los talleres y los espectáculos y queríamos volver porque es una buena alternativa de pasar la mañana. Hemos llegado algo tarde porque pensábamos que iba a llover, pero al final hace hasta calor”. Su hijo de mayor de 6 años estaba aprendiendo algunas palabras en lenguaje de signos en la mesa de la Asociación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA).

Al mediodía Juan Ramón Muniesa se refugiaba bajo la sombra de unos árboles con sus hija de 3 años y descansaba unos minutos de ir de un sitio a otro con ella jugando sin parar. “Es una oportunidad de hacer algo distinto, hay muchos juegos y son gratuitos, que también hay que tenerlo en cuenta”, decía.

Justo al lado se podía leer el Mural de la conciliación con ladrillos en los que los padres y las madres han podido expresar sus reivindicaciones. Lo más demandado, medidas que la favorezcan y que se pedían con mensajes como estos: “Necesitamos empresas privadas más concienciadas con horarios flexibles y teletrabajo real que no cueste dinero al empleado”, “Que sae más fácil tener tardes libres para estar con tus hijos”, “Quieren que criemos como si no trabajáramos y que trabajemos como si no criáramos”. Alguien también había dejado escrito que “tener una vida familiar satisfactoria, redunda en un mejor rendimiento laboral”.

En esta cita también se refleja que es un hecho irrefutable que no existe un modelo válido, ni correcto, ni adecuado de familia. Explicárselo así a los niños es acercarles a la realidad. En el estand de Euforia de familias trans-aliadas lo hacían con un juego de tarjetas en el que había que combinar las de conceptos de personas trans, cis, no binaria e intersexual con sus correctas definiciones.

Una de los colectivos que participaba por primera vez era la asociación Sin Límites de familias de menores con altas capacidades de Aragón. “Para nosotros es importante tener esta visibilidad. En poco rato se han acercado los padres de dos niños que en el colegio han sido evaluados con altas capacidades a preguntar cómo tenían que actuar a partir de ahora”, explica Beatriz Urriez, vicepresidenta de Sin Límites. Esperan que el Ejecutivo autonómico publique la orden de inclusión y que incluya la recuperación de las aulas de desarrollo para altas capacidades y el reconocimiento de las evaluaciones de profesionales colegiados externos como una forma de determinar más rápidamente las necesidades de este alumnado y un primer paso para llevar a cabo la valoración propia de los servicios públicos de orientación.

La cita ha contado con público adolescente que también ha disfrutado de lo lindo. Sara Casinos y Daniela Navarro, de 14 y 13 años, respectivamente, han aprovechado que sus monitores de la asociación grupo scouts Rosales del Canal estaban trabajando para acercarse tras la acampada de este fin de semana en La Almunia de Doña Godina. “Está muy bien, hemos estado practicando con los platillos chinos y las mazas y ha sido bastante divertido”, reconocían. No han faltado a la jornada la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, y la directora general de Familia, Infancia y Natalidad, Eva Fortea.