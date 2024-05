El PSOE readmite al exalcalde de Magallón y recurrirá la sentencia que le obliga a convocar un pleno en la DPZ

El PSOE readmitirá al exalcalde de Magallón, Víctor Manuel Chueca, tras archivarse las diligencias abiertas hace cinco meses como consecuencia de la denuncia presentada por el actual regidor y los cuatro concejales de su partido, Aire Nuevo Magallón, por presuntos gastos indebidos y el hallazgo de archivos pornográficos en su ordenador.

Su secretario provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, ha asegurado que "una vez más, todos nos hemos precipitado en la toma de decisiones ante una denuncia". El también presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha recalcado que Chueca tiene derecho "a restituir toda su honorabilidad con la misma fuerza con la que se le atacó". "Tiene todo mi apoyo como presidente de la Diputación y secretario general del partido", ha dicho antes de trasladarle su "más sincera enhorabuena" por el archivo de la causa. "Se ha demostrado que no existe ningún delito ni actuó de mala fe. Víctor Chueca ha sido un buen alcalde de Magallón y ha hecho una buena gestión, lo que se demuestra con todas las infraestructuras y los servicios que puso en marcha en su pueblo", ha agregado.

Según el líder provincial, el partido "nunca le expulsó", sino que "estaba pendiente de suspensión de militancia". "Vuelve al PSOE con todos los derechos y, por supuesto, a la ejecutiva provincial, de la que también forma parte", ha asegurado. No obstante, en declaraciones a Europa Press, el propio exregidor ha avanzado que no tiene intención de retornar a la "actividad pública activa". "Que me dejen vivir tranquilo. El estado de derecho ha hablado", ha declarado.

El presidente de la DPZ también se ha referido al varapalo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Zaragoza, que ha dado la razón al PP y le obliga a convocar un pleno extraordinario para reprobar al exalcalde de Magallón. En este sentido, ha confirmado que la Diputación ya ha dado "instrucciones claras y precisas" para que se recurra el fallo. "Por mi parte, como presidente, estoy dispuesto a llegar hasta el Supremo en caso de que la resolución no sea favorable a los intereses de la institución", ha señalado, destacando que si en aquel momento se hubiera celebrado el pleno "ahora estaríamos hablando de otra cosa". "A lo mejor alguno se tendría que retractar", ha añadido.

Para el PP, sin embargo, todo esto demuestra que Sánchez Quero "se extralimitó asumiendo una función que no era de su competencia" y que "no cree en la democracia". "Ha vulnerado nuestro derecho fundamental a la participación", ha afirmado el portavoz adjunto de los populares en la DPZ, Pablo Blanquet.

En su opinión, la sentencia "supone un hito que no había ocurrido nunca en la administración pública aragonesa ni española". "Sus actitudes antidemocráticas han hecho que sufra un duro correctivo por parte de la Justicia. Esta sentencia va a marcar un antes y un después en el presente mandato", ha subrayado, volviéndose a preguntar "qué esconde" el dirigente socialista y por qué tiene miedo "de que se levanten las alfombras de Magallón".