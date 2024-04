Vox insta a proteger al pequeño comercio de Zaragoza frente al top manta: "No deben estar ahí"

La concejala de Vox Eva Torres ha instado este martes al Ayuntamiento de Zaragoza a proteger al pequeño comercio frente al top manta. “No cabe ni una manta más en el suelo, y detrás de todas ellas están nuestras tiendas”, ha dicho en la comisión de Economía mientras sostenía una fotografía con la imagen que ofrecía la calle de Alfonso I este pasado fin de semana.

En su opinión, "no deben estar ahí". Según Torres, de nada sirven iniciativas como Volveremos si el Consistorio no es capaz de proteger a sus comerciantes, que vienen de unos años especialmente duros como consecuencia de la covid-19 y el incremento de precios provocado por la invasión rusa de Ucrania. “Le ruego se siente con el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, y le exija protegerlos. Los comercios quieren seguridad y limpieza, que se eviten estas prácticas que les desprotegen y les perjudican directamente. La Policía Local tiene que estar enfocada a esto, no ir de bar en bar poniendo multas”, ha agregado, volviendo a alertar del incremento de sanciones a cafeterías y restaurantes en los últimos meses.

A su juicio, “si se guardara el mismo celo por la Administración municipal contra el comercio ilegal, no tendríamos duda que nuestra ciudad no sería una ciudad amigable con el negocio de mafias que estafan tanto al erario público como al comercio local”. “Nuestros comercios pagan sus impuestos y todos los gastos que implica tener una puerta abierta. Es necesario que el consejero de Economía ejerza su responsabilidad y traslade tal situación al resto de miembros del equipo de Gobierno municipal y solicite su compromiso para erradicar tal situación”, ha expuesto.

En respuesta, el titular del área, Carlos Gimeno, ha recalcado que desde Economía existe un compromiso total con el comercio local y que, en lo referente al comercio ilegal, se han lanzado campañas de concienciación y se está trabajando en la instalación de cámaras de videovigilancia. "Espero que no solo sean disuasorias para robos, sino para luchar contra las actividades ilegales que puedan ocurrir en las calles comerciales", ha dicho.