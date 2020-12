Pequeño comercio: cómo sobrevivir a la covid vendiendo en internet

"Estamos ante un cambio de paradigma en el consumo. Puede sonar muy duro, pero creo que vivimos una extinción masiva del comercio tradicional que no sepa o no pueda adaptarse". Con esta afirmación, Mauricio Martínez, presidente de la Asociación de Tiendas Virtuales de Aragón, explica la situación del sector, muy afectado por la actual crisis sanitaria. "No es un problema de cuánto cuesta la digitalización, el tema es cómo cambia la relación entre el vendedor y el comprador y si podemos adaptarnos o no", añade. En los últimos meses, los hábitos de consumo han cambiado debido a las limitaciones y restricciones provocadas por la covid. Por eso, muchas tiendas físicas han tenido que dar el salto a la web para tratar de evitar su desaparición.

"La ventaja principal de ofrecer tus productos a través de internet es poder vender más. En la situación en la que estamos, el pequeño comercio debe estar presente en la red captando la atención de sus clientes presentes y futuros, pudiendo formalizar los pedidos tanto físicamente como en la tienda ‘online’", indica Martínez. "El comercio tradicional, en su gran mayoría, ha vivido a espaldas del electrónico y, en lugar de verlo como la opción natural acorde a los tiempos, lo ha visto como una amenaza".

Para el presidente de la Asociación de Tiendas Virtuales de Aragón: "Antiguamente, la captación de ‘leads’ –futuros clientes interesados en un producto o servicio– se realizaba básicamente con el escaparate, la publicidad en prensa o radio y con el boca a oreja. Hoy por hoy, estas opciones han dado paso a la competencia de los productos en buscadores, con Google a la cabeza. Los ‘leads’ y clientes, a día de hoy, buscan en un muy alto porcentaje primero ‘online’ muchas de sus futuras compras. Por eso, hay que salir a su paso para captarlos".

"Hoy por hoy, las grandes plataformas no aconsejan y los clientes cada vez exigen un asesoramiento mejor y más completo. En mi opinión, los negocios de tipo ‘nicho’, los especializados, pueden prosperar y ser competitivos a nivel nacional y, por qué no, mundial en internet".

Sobre cuánto cuesta a los pequeños negocios tener presencia ‘online’, Martínez concluye: "El principal gasto es en formación. El salto digital supone, en primer lugar, saber qué necesitas, a quién encargarlo y cómo hacerlo funcionar correctamente, algo muy difícil cuando no se conoce nada al respecto. Para empresarios que no se atreven, cabe la posibilidad de asociarse con alguien o dejar paso a la siguiente generación".

