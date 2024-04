La detención de ‘Los Chapas’, un nuevo caso en el que familia y venta de drogas están relacionados

No son los primeros, ni a buen seguro serán los últimos. La Guardia Civil detuvo el jueves a Albino C. y Jorge C., padre e hijo de 65 y 43 años, respectivamente, acusados de tráfico de drogas. En sus domicilios y en una nave se intervinieron 543 gramos de anfetamina, 971 gramos de sustancia para corte, 95 gramos de cocaína preparada en dosis para su venta y 17.335 euros. Los arrestos se produjeron en Zuera y Villanueva de Gállego, localidad en la que viven ambos, donde son conocidos como ´Los Chapas’ y en la que, según la investigación llevada a cabo desde enero, mantenían dos puntos de venta. Tras prestar declaración, el juez decretó el ingreso en en el centro penitenciario de Zuera del progenitor, al que le constan antecedentes policiales por diferentes hechos. El vínculo paternofilial entre los dos implicados ni mucho menos es una excepción. Las relaciones familiares entre los acusados en las operaciones contra la distribución de estupefacientes abundan.

Sin salir de Villanueva, ya hace cuatro años fueron juzgados cinco miembros de un clan familiar acusados de ‘pinchar’ el tendido eléctrico para cultivar marihuana que luego vendían. En dos viviendas del municipio zaragozana se encontraron 112 plantas, paquetes de semilleros y fertilizantes. En aquella ocasión los implicados fueron una mujer, sus dos hijos y sus parejas.

El pasado mes de enero, en el barrio Oliver de Zaragoza, la Policía Nacional detuvo a cuatro miembros de una misma familia, tres mujeres y un hombre a los que se acusó de vender al menudeo en un piso. En el domicilio se hallaron 240 gramos de hachís, dos gramos de cocaína divididos en papelinas y 5.715 euros en efectivo.

En febrero se arrestó a un hombre, su padre y su pareja especializados en la preparación y venta de ‘tusi’, conocida erróneamente como cocaína rosa. Residían en Zaragoza, en los barrios de San José y Torrero. Según investigó la Policía Nacional, la droga la conseguían principalmente en Madrid y Barcelona y la distribuían, además de en la capital aragonesa, en el levante e Ibiza. En sus domicilio se intervinieron hasta seis tipos diferentes de sustancias estupefacientes preparadas para la venta.

Hay ocasiones en las que durante el juicio alguno de los implicados trata de exculpar al resto o a varios de sus familiares. Así ocurrió recientemente en la Audiencia Provincial de Zaragoza en un juicio en el que compareció como acusado un hombre ya condenado a seis años de cárcel por tráfico de drogas junto a dos hermanos y un cuñado. Los vehículos que él acostumbraba a usar figuran a nombre de sus allegados y la investigación policial considera que habían sido adquiridos con dinero obtenido de la venta de estupefacientes. “He metido a mis hermanos en un lío y les pido perdón. Ellos no tienen nada que ver”, afirmó.