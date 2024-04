Vox rechaza el plan B de La Romareda en el Parking Norte y critica el encarecimiento del proyecto

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, rechaza un posible plan B para la construcción de la nueva Romareda centrado en la instalación de un estadio portátil en el Parking Norte. “En principio, no nos gusta. Primero, porque va a suponer un sobrecoste importante y segundo, porque el proyecto pivotaba sobre unos plazos que, según se nos vendió en su momento, permitían compatibilizar la construcción con la celebración de partidos”, ha dicho.

El Ayuntamiento no les ha dado traslado del proyecto básico presentado el pasado lunes. “Estamos a jueves. Han pasado unos cuantos días y ni siquiera se han molestado. A pesar de las discrepancias, en este punto coincido con el PSOE. Hace falta ya no más transparencia sino más educación. No es de recibo”, ha aseverado.

Un estadio provisional, asegura Calvo, es “una variable que no entraba en la ecuación”. “Supondría modificar lo inicialmente acordado”, ha advertido. Respecto al presupuesto, reconoce que hablar de 180 millones y no de 140 les genera “cierta incomodidad”. “Contábamos con los 140. Pensábamos que iba a haber algún sobrecoste por el incremento del precio de los materiales, pero que nada más empezar se nos hable de 40 millones de sobreprecio...”, expone.

Según admite, el Gobierno nunca les llegó a aclarar si los 140 millones de los que se venía hablando desde el anteproyecto eran con o sin IVA. “No han empezado siquiera y ya hay 40 millones más de sobrecoste. No es algo que nos satisfaga especialmente. Rompe lo previsto”, afirma.

Todo esto hace que desde Vox vean con buenos ojos la propuesta que el PSOE llevará al próximo pleno para que al menos un grupo de la oposición tenga presencia en el consejo de administración de La Nueva Romareda SL. “Nosotros siempre hemos pedido máxima transparencia en el Ayuntamiento. Y esta medida contribuiría a ello. Entre otras cosas, hubiera permitido a los grupos tener el proyecto básico en tiempo”, razona.

La principal duda ahora es si el PP estaría obligado a ceder en caso de que Vox, PSOE y ZEC terminen sumando sus votos. “Hay mucha controversia sobre este tema. Yo creo que, por lo menos, sería políticamente vinculante. Quedaría muy mal que, habiendo una mayoría política, votaran en contra”, apunta.