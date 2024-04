Zaragoza oficializa la Ciudad Deportiva y el Alcoraz para los entrenamientos del Mundial 2030

Zaragoza sigue dando pasos para armar su candidatura para ser una de las subsedes del Mundial de Fútbol de 2030, que organizarán España, Portugal y Marruecos. Mientras avanza también el proyecto para construir la indispensable nueva Romareda, ya se han firmado los acuerdos para que la Ciudad Deportiva y el estadio del Alcoraz, en Huesca, sean campos de entrenamiento para los equipos que vengan a la capital a disputar partidos. Así lo ha confirmado este jueves la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha indicado que se sigue pendiente de la visita de la FIFA a la ciudad, prevista en principio para este mes de abril pero que todavía no tiene fecha.

"Seguimos cumpliendo con todo lo que está en nuestras manos", ha afirmado la regidora. En este sentido, ha aplaudido también que doce empresas visitaran ayer el estadio interesadas por ejecutar las primeras demoliciones de La Romareda, que se centrarán en el gol sur, el Cubo y la antigua gerencia de Urbanismo. Cuentan con un presupuesto de 5 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses, que deberá seguirse a rajatabla si se quiere cumplir con el ajustado cronograma que permitirá que el futuro estadio esté listo para el Mundial.

"Estamos encantados de ver el interés que ha tenido la primera licitación", ha asegurado Chueca, quien lo ha considerado una clara señal de que el nuevo campo de fútbol se hará finalmente realidad. "Por fin va a ver la luz un proyecto que llevaba veinte años paralizado y bloqueado, por fin se van dando pasos firmes", ha aplaudido.

Este mes está previsto que miembros de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se desplacen hasta Zaragoza, aunque todavía no hay una fecha cerrada. "En cuanto nos confirmen que vienen, igual que al resto de ciudades candidatas, les atenderemos y visitaremos toda la ciudad", ha recalcado. Los técnicos recorrerán tanto los equipamientos deportivos como el resto de infraestructuras indispensables para acoger los encuentros mundialistas. Por ejemplo, se visitarán, como ya se hizo en su día, los hoteles, ya que debe haber de 3 a 4 de cinco estrellas a una distancia menor de 40 kilómetros de la sede.

Se ha pronunciado también por el escándalo que estos días está salpicando a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), después de que su expresidente, Luis Rubiales, fuera detenido por la Guardia Civil a su llegada a Madrid desde la República Dominicana. "Es un espectáculo bastante kafkiano", ha lamentado Chueca, que no obstante se ha mostrado confiada de que la situación no afecte al Mundial de 2030. "Espero y confío en que sea independiente y que las elecciones de la Federación no modifiquen los planes", ha dicho.

En lo que respecta a la candidatura de Zaragoza, ha insistido en que se están "haciendo todos los deberes". "Si se celebra estoy muy, muy, convencida de que Zaragoza está en una excelente posición para ser una de las candidatas. A partir de ahí, lo que no depende de nosotros no podemos hacer más que lamentar lo que está pasando en la Federación", ha concluido la alcaldesa.

Precisamente, según señala la COPE a mediodía de este jueves la FIFA ha garantizado a España que la celebración del Mundial en el territorio no corre ningún peligro. De hecho, señalan que el país tendrá un papel protagonista y alojará más de la mitad de los partidos.