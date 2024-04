Don Enrique y los campeones de ajedrez del Marcos Frechín, contentos con 'Menudas Piezas' : "Ojalá sea un éxito"

Las reticencias que les suscitaba el tráiler de 'Menudas piezas' se disiparon casi antes de empezar la proyección. El cariño con el que Nacho G. Velilla y Alexandra Jiménez se refirieron a su historia, una gesta en su colegio y en Aragón, les emocionó. Y es que todos jugaban en casa. El director y la protagonista de 'Menudas Piezas' porque volvían a su hogar, y más de un millón de zaragozanos acudían al preestreno de su película. Don Enrique Sánchez y los campeones de ajedrez del Marcos Frechín, Leo Giménez (que no pudo acudir), Anahí Ignacio, Alberto Rosu, Catalín Conon y África Aguilar, porque la historia, aunque no sea totalmente la suya, les ha gustado, y porque al final de la película, en los créditos, salían imágenes del gran triunfo que consiguieron.

"Entretenida, emotiva, espectacular, taquillera, moderna". Se deshacen en elogios los protagonistas indirectos de la película; los que la inspiran. "Me he reído y casi lloro", reconoce Mónica Sánchez, la madre de Leo, uno de ellos. En las familias estaban preocupados por el impacto que 'Menudas Piezas' puede tener en los chicos, ahora adolescentes, y que tenían entre 10 y 12 años cuando ganaron. Coinciden, después de verla, que está muy bien, "siempre que se tenga en cuenta que no es exactamente lo que pasó". Lo mismo le ocurrió a María José Bobadilla, la madre de África Aguilar, que iba con reticencias y reconoce que "le encantó". "Los actores han sido muy agradables y accesibles", explica. Insistía, no obstante, en el que en Las Fuentes, el barrio del Marcos Frechín, "no somos tan pobres ni tan conflictivos". Durante el campeonato que conquistaron no podían "ir tirando el dinero". Pero ganaron.

Es don Enrique Sánchez (Donen para sus alumnos) quien mejor recuerda la historia y asesoró al director sobre ella. Y considera que el mensaje que Nacho G. Velilla quiere transmitir "está bien". Una de las cosas que más le han gustado es 'Zaragoza', la canción de Amaral para la película.

El profesor de ajedrez y los campeones del Frechín se sintieron arropados, acompañados. A Enrique le saludó el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y le dio la enhorabuena. Hay motivos para dársela. Decenas de niños de Las Fuentes aprendieron a jugar al ajedrez gracias a él. Y eso les sirvió a muchos de ellos para "encarrilar" sus vidas. En el preestreno de 'Menudas Piezas' se le acercaron varios padres de niños que jugaban al ajedrez. Se veían las populares camisetas negras del Marcos Frechín, las del barrio obrero, las que asustaban en los campeonatos a los escolares de colegios públicos, concertados y privados; las que lucían los que tantas veces ganaban.

Cuando se cruza con exalumnos y antiguos miembros del club de ajedrez dice Enrique Sánchez que no dejan de sorprenderle. Una chica de etnia gitana trabaja ahora en Bruselas para la Comisión Europea; otra lo hace en Suiza para Naciones Unidas. Los campeones de Marcos Frechín tienen su futuro bastante claro. África quiere estudiar Matemáticas; Alberto, Ingeniería Informática; Leo Ingeniería Mecánica o Eléctrica; Anahí, Administración y Dirección de Empresas. Saben que con talento y esfuerzo es posible destacar. Y ellos están dispuestos a hacerlo.

Explica don Enrique que el ajedrez permite a los jugadores darse cuenta de que "son inteligentes". Recuerda que cuando empezaron a ganar campeonatos de Aragón, le decían sus jugadores: ¿Pero esto lo hemos conseguido nosotros? Para los chicos siempre ha supuesto una cura de autoestima.

Ve "irreales" algunos aspectos de la película porque un equipo de ajedrez "no se improvisa". Requiere mucho esfuerzo. Lo que ocurrió con el club de ajedrez del Marcos Frechín no era normal. Con apenas mil alumnos, había más de cien jugando al ajedrez.

El profesor cree que la película, donde hace un pequeño cameo, "es entretenida" y quienes la vean en el cine "saldrán con una sonrisa". "¡Ojalá sea un éxito!", desea. Aunque piensa que "lo bonito está detrás, en la realidad, en lo que inspiró la película". Le encantaría que tuviera impacto en el club de ajedrez, que más escolares se engancharan, pues la covid hizo que cayera la demanda.

Ganó con cinco chicos de un colegio de un barrio obrero de Zaragoza el campeonato de España en 2017-2018 Ganó con cinco chicos de un colegio de un barrio obrero de Zaragoza el campeonato de España en 2017-2018

Su historia no tiene nada que ver con la de Candela, a la que vida Alexandra Jiménez, que cambia un colegio de élite por otro de integración. Enrique Sánchez empezó enseñando a jugar al ajedrez a los chicos que se quedaban al comedor. Se fue ganando su confianza y el boca a boca hizo que la clase se llenara.

Está muy agradecido por haber inspirado 'Menudas Piezas' ."¿Cuántos tienen la suerte de que su vida tenga un significado para los demás?", cuestiona. Echa de menos en la película alguna imagen del barrio de Las Fuentes, que al fin y al cabo es también parte de la historia.

El profesor Enrique Sánchez y los alumnnos del Marcos Frechín campeones de España: Leo Giménez, Anahí Ignacio, Alberto Rosu, Catalín Conon y África Aguilar.

África Aguilar cree que la imagen del colegio y del barrio es "buena". Encantada después del preestreno, asegura que está "muy bien" la película. Explica, ilusionada, que los protagonistas de 'Menudas Piezas' les pidieron a los campeones del Marcos Frechín sacarse una fotografía juntos y les preguntaron por su verdadera historia. La que ocurrió hace unos años; cuando cinco chicos de un colegio de barrio demostraron que para ganar al ajedrez vale más tener talento que dinero.