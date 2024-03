La historia de don Enrique y los chicos del club de ajedrez del Marcos Frechín

Cuando Enrique Sánchez llegó al colegio Marcos Frechín en 1982-1983 no imaginaba la impronta que, gracias al ajedrez, iba a dejar en el centro. Su especialidad era Lengua e Idiomas. Le asignaron Matemáticas y Educación Física. Y para empezar la asignaron un grupo al que llamaban "el séptimo de caballería". Una "clase complicada". "No lo fue", dice ahora. Porque así es Enrique Sánchez, que pronto se convirtió en 'Donen' para los alumnos y se ganó su confianza. Con los que se quedaban al comedor, empezó a jugar al ajedrez. Y surgió así el embrión de un club que, durante mucho tiempo, les daría grandes alegrías.

Ayudó a organizar en el colegio torneos de ajedrez y empezaron a entrenar y a crear equipos. Fue tal la fiebre por el ajedrez en el colegio, que llegaron a dar clase 130 de los mil alumnos. En Las Fuentes, un barrio humilde, un barrio obrero. Tal es así que don Enrique piensa que si la extraescolar hubiera sido de pago, algunos no se a hubieran podido costear.

Entrenaban en una clase muy pequeñita. Estaba prevista para 40 y se metían 60. Aunque había pocas chicas, eran el 30% y explica, orgulloso, que la mayoría de ellas "eran buenas". María Lacruz estaba entre ellas. "Parece que cuando una persona de estatus medio y familia trabajadora gana a otra de clase alta es noticia. Es como si fuera superdotada", explica. A ella el ajedrez le ayudó a estar callada, concentrada, a aprender de sus errores. Era de las que se quedaba en el comedor en las extraescolares de 'Donen'. Y recuerda que le llegó a ganar dos flashes (golosina congelada).

No hay truco para ganar al ajedrez. Pero "si practicas mucho y alguien te dice lo que debes hacer, progresas muy rápido". Y los primeros años, Enrique Sánchez explica que eran los mejores porque los demás no eran tan buenos. "Mis chicos eran el tuerto en el país de los ciegos", señala.

Y ¿no llamó la atención en el área de Educación que en un colegio de Las Fuentes despuntara al ajedrez? Don Enrique cree que si lo que ocurrió en el Marcos Frechín hubiera pasado en un colegio privado "hubiéramos sido la leche, espectaculares, y nos hubieran dado todo el bombo y plantillo que no tuvimos".

Para que los exalumnos pudieran asistir a sus clases se constituyeron en un club de ajedrez. Así podían ir también padres y hermanos de alumnos. Se federaron y jugaron en torneos locales, empezaron a ganar y los rivales les miraban con recelos. Tiene mil y una anécdota: "En un club nos dijeron: ¿Estos niños van a jugar? Les ganamos". Echando la vista atrás lamenta que para competiciones individuales no se contaba demasiado con sus chicos, aunque tenía gente "muy buena".

Con el paso de los años la consejería de Educación reaccionó y le encargó relanzar en Aragón el ajedrez en la escuela. Perdió horas lectivas pero siguió muy vinculado a su centro. Aunque tenían nivel, no pudieron competir a nivel nacional para no incurrir en gastos. "Había que pagar una inscripción de 120 euros. Pues para ellos", zanja. Y es que 120 euros por niños en Las Fuentes no eran lo mismo que 120 euros en el distrito Universidad o en distrito Centro.

Al final se lanzaron y, años después, acudieron a un campeonato de España. Los padres pagaron 130 euros y, en lugar de quedarnos en el colegio, contrataron una casa rural y ellos hacían la comida para no incurrir en gastos. "Quedamos segundos. Nos ganó un colegio de Huesca. Ellos tuvieron algo de repercusión. Nosotros, subcampeones, ninguna", lamenta.

Y así llegaron a 2017, cuando le quedaban 5 alumnos: Leo Giménez, Anahí Ignacio, Alberto Rosu, Catalín Conon y África Aguilar, dos de sexto, una de quinto y dos de cuarto; zaragozanos, bolivianos y rumanos. "Tuvimos la suerte del campeón. Y ganamos", celebra, El ambiente entre los chicos era "muy bueno". Anahí Ignacio brilló. Al volver se vendió, pero quizá menos de lo que se esperaba. Hasta que un medio nacional reparó en ello, lo contó y todo cambio.

El profesor Enrique Sánchez y los alumnnos del Marcos Frechín campeones de España: Leo Giménez, Anahí Ignacio, Alberto Rosu, Catalín Conon y África Aguilar Servicio especial

Enrique Sánchez destaca lo importe que es para un jugador tener empatía, como dice el director de cine Nacho García Velilla, que se inspiró en ellos para su película 'Menudas piezas". 'Donen' cree que no es su historia, que está basada en ella. Él ayudó en una grabación en el Paraninfo, en una parte técnica, para que la colocación de las piezas fuera perfecta. Incluso hizo un pequeño cameo en la película. Aunque es "diferente" a lo que pasó, reconoce que tiene muchas ganas de verla.

Juguetea con las piezas sobre el tablero mientras narra la historia. "¿Juega al ajedrez?", pregunta. Contesto que a duras penas. Pero no le importa. Mientras da explicaciones va deslizando por el tablero peones, alfiles, torres, caballos y reinas. Hasta las 17.20. Se calla, se levanta de la silla y da por terminada la charla. Tiene que preparar la clase que empieza a las cinco y media. Entran corriendo dos decenas de chicos. Algunos tan pequeños que parece mentira que sean capaces de conocer las reglas del juego. Pero las saben. Miran a don Enrique con los ojos como platos. Aceptan sus retos. Y al verlos se entiende por qué del Marcos Frechín, un colegio de barrio, salieron jugadores de ajedrez que llegaron tan lejos.