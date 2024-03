El tráiler de 'Menudas piezas' causa recelo en el colegio Marcos Frechín de Zaragoza

La cuenta atrás ha comenzado. El 12 de abril llegará a la gran pantalla 'Menudas piezas', inspirada en la relación del colegio Marcos Frechín con el ajedrez. Cómo cinco alumnos de Las Fuentes, un barrio obrero de Zaragoza, capitaneados por el profesor Enrique Sánchez, ganaron el campeonato de España. Una gesta que se llegó a comparar con la victoria de David contra Goliat, que demostró que para ganar al ajedrez es más importante el ingenio que tener dinero.

Los alumnos más pequeños del Marcos Frechín aún viven ajenos al foco que se situará sobre el colegio cuando se estrene la película de Nacho García Velilla. Se ríen mientras saltan de una casilla a otra en el tablero pintado en el suelo del recreo. Un fuerte vínculo conecta el colegio con el ajedrez, que dio grandes alegría al centro donde, con apenas mil alumnos, 130 competían en torneos. Fue un hecho excepcional, digno de admiración, que pasó demasiado desapercibido en su momento.

No es el distrito de Las Fuentes, obrero y multicultural, un barrio donde acostumbren las familias a pasar las horas frente a un tablero, Hasta que llegó don Enrique, y todo cambió para ellos. "Algunos exalumnos me dicen que lo mejor de jugar al ajedrez es que te das cuenta de que un niño de barrio podía ganar a cualquier. Que no pasaba nada por no ir a un colegio de elite. Enfocaron su vida de otra forma y salieron de aquí médicos, informáticos, ingenieros", explica el profesor, que ya está jubilado.

Tan importante o más que la victoria de Leo Giménez, Anahí Ignacio, Alberto Rosu, Catalín Conon y África Aguilar, combinado de niños de 10 a 12 años rumanos, bolivianos y zaragozanos, fue el cambio de mentalidad que inculcó don Enrique en los sus pupilos. "Se dieron cuenta de que valían, de que eran buenos y podían conseguir lo que quisieran", detalla don Enrique, que recuerda cómo algún "pieza" del colegio se dejaba caer por la clase de ajedrez. Cuando ocurría se lo tomaba como un triunfo porque estando por la calle "seguro que no se iba a ocurrir nada bueno".

Es la imagen de conflictividad que se 'vende' en el tráiler de un minuto y medio de 'Menudas Piezas' lo que preocupa en el centro. Sobre todo, porque los chicos que ganaron el campeonato de España "no podían ser más buenos". Les recuerdan con cariño en el actual equipo directivo. Isabel López, jefa de estudios, duda de que se vayan a ver reflejados en los personajes de la película. "Ellos tienen ahora 17 años y para ellos va a ser un shock", considera.

Hasta Enrique Sánchez considera que lo que se relata en 'Menudas piezas' no es su historia. "No hay un profesor, sino una profesora, los chicos son más mayores y sus problemáticas, totalmente diferentes. Nosotros vivimos situaciones que tenían anécdotas para haber hecho una película. Pero no tiene nada que ver con esta", señala. Tampoco se ven identificados sus chicos. Don Enrique explica que hace poco les entrevistaron y dijeron que ni son conflictivos ni problemáticos.

El profesor Enrique Sánchez y los alumnnos del Marcos Frechín campeones de España: Leo Giménez, Anahí Ignacio, Alberto Rosu, Catalín Conon y África Aguilar Servicio especial

Los "matices de conflictividad" es lo que más preocupa a Laura Jaca, la actual directora del Marcos Frechín. "Siempre ha sido un centro humilde, de barrio, pero ni los alumnos de antes ni los de ahora son así. No es un colegio conflictivo, no hay problemas de convivencia. Estamos ante esa dualidad", señala. Olga Abad, secretaria, reconoce que "viendo el tráiler estamos un poco asustadas por la imagen que se pueda dar".

Laura Jaca enumera las diferencias. Los protagonistas son adolescentes, los campeones del colegio tenían entre 10 y 12 años. Aunque se visitó el centro, no se rodaron imágenes en él. En su opinión, "se ha cogido la esencia, el ajedrez como motor de cambio y superación que, ahora mismo, lo único que vemos en común; cómo el el ajedrez tiró de aquellos niños, porque el tema de la conflictividad no nos representa".

Desde que se fue Enrique Sánchez, y sobre todo por culpa de la pandemia, el ajedrez fue perdiendo protagonismo en el centro, aunque se mantienen clases los vienes, a partir de las 17.30, a las que acuden niños del barrio. El colegio es bilingüe, participa en las agrupaciones escolares, aplica metodologías activas, aulas sensoriales, tutorías afectivas. "Aquí la diversidad es la normalidad", explican, y destacan que son un centro con "muy buena acogida".

Colegio Marcos Frechín del barrio de Las Fuentes en Zaragoza. Guillermo Mestre

Olga Abad viajó con los chicos, don Enrique y la anterior directora al Parlamento Europeo y fue para todos ellos una grata experiencia. Enrique y sus pupilos acabaron en un parque jugando al ajedrez con adolescentes. Así eran.

Para Isabel López en el tráiler "se da una visión que no es la real del centro". Eran "superbuenos alumnos". Es verdad que en el colegio ahora hay "más colores", pero "ya está", es un colegio de un barrio obrero y trabajador.

Laura Jaca recuerda lo "difícil" que es ganarse la confianza de la gente en un centro educativo, el ingente trabajo que hay por detrás. Por eso, aunque "directamente igual no nos afecta" porque es una película, "beneficio no sacamos". "Cuándo pongas Marcos Frechín en Google te va a salir la película. Y eso no es real", defiende Isabel López Les preocupa, además, que el estreno coincida con el periodo de escolarización.

Insiste la directora en lo mucho que trabajan desde el colegio con todas las entidades del barrio. Con Cívitas, la red de salud, Aldeas Infantiles... Incluso preparan un programa para colaborar con un centro de mayores que tienen justo al lado del colegio. Es un centro "intenso" con muchos "lazos afectivos".

El único contacto que han tenido Laura Jaca, Isabel López y Olga Abad con quienes impulsan la película se limita al día que fueron a grabar algunas imágenes. "Nos han mantenido alejadas. Hablaban con Enrique, que no nos ha contado demasiado. Lo hemos vivido en paralelo y hubiéramos agradecido que nos contaran algo porque nuestro nombre ahí queda", detallan.

Irán a ver 'Menudas piezas' en cuanto se estrene. Recuerdan con cariño cómo los días en los que Leo Giménez, Anahí Ignacio, Alberto Rosu, Catalín Conon y África Aguilar iban ganado torneos hasta que al final ganaron el campeonato de España. "Pensamos entonces: ostras, somos buenos al ajedrez", recuerda Isabel López. Y no era lo normal en un colegio de barrio. Los chicos "no se vinieron arribar" por ganar. "No creo que les cambiara la vida", acota Olga Abad. Lo vivieron, dicen, con tranquilidad y humildad. En un colegio de Zaragoza del barrio de Las Fuentes, el de menor poder adquisitivo de la ciudad (11.666 euros al año por persona), en el que decenas de niños encarrilaron su futuro sentados frente a un tablero, atendiendo los expertos consejos de don Enrique.