Sara Khadem y su "mágica" experiencia en el Torneo de Ajedrez de Alcubierre

Alcubierre, una población situada en Los Monegros, y que ronda los 400 habitantes, sigue recibiendo cada año la visita de los mejores ajedrecistas del mundo, desde Spassky a Topalov, Yifan Hou o Judit Polgar. Allí, sumándose a esa impresionante lista, ha estado este sábado otra de las grandes frente al tablero, Sara Khadem, natural de Irán, obligada a dejar su país y refugiarse en España después de negarse a jugar con el obligatorio hiyab.

La ajedrecista es la nueva madrina del XI Torneo Internacional de Ajedrez de Alcubierre, que se disputa este fin de semana, con 110 ajedrecistas de todo Aragón, de entre 7 y 80 años de edad. "Al abrir la puerta, he sentido magia", ha dicho Khadem, entusiasmada con el ambiente encontrado. "No esperaba que hubiera tanta gente, y además, de edades tan diferentes; ha superado mis expectativas", ha dicho la jugadora y activista, campeona del mundo sub12 y subcampeona sub16, además de dos veces subcampeona del mundo en 2017 y 2018.

Su primer mensaje ha estado dirigido a los jugadores reunidos, a los que ha animado a disfrutar de la experiencia frente al tablero, sin la presión del resultado. "Cuando yo juego -ha dicho- lo que más disfruto es el placer de jugar".

La decisión de Sara Khadem de jugar sin hiyab tuvo lugar en un momento muy significativo, ya que se produjo en el Mundial de ajedrez rápido en Almaty (Kazajistán), celebrado a finales de 2022, tan solo tres meses después de la muerte bajo custodia policial de una activista iraní. El suceso originó inauditas manifestaciones de protesta por todo el país, con miles de detenidos, más de una docena de condenados a muerte y al menos cuatro ejecuciones. "Que una ajedrecista de élite se revelase en ese contexto era muy significativo", ha explicado el periodista especializado y maestro FIDE de ajedrez, Leontxo García, que ha vuelto a ejercer de maestro de ceremonias del torneo.

La ajedrecista Sara Khadem, con el alcalde de Alcubierre, Pedro Suñén Patricia Puértolas

Sara Khadem ha reconocido echar muchas cosas en falta de su país. No obstante, tal y como ha explicado, "esta es mi realidad y tengo que adaptarme". Y, en relación a su estancia en España, ha asegurado que "cada día me siento mejor, ya que me tratan con mucho cariño y estoy cada vez más convencida de que la decisión que tomé de venir aquí fue la correcta".

A pesar de las consecuencias de su decisión, Khadem mantiene su espíritu de lucha. "Mi vida es el ajedrez, y no el activismo, pero si puedo ser útil, lo seré, sumando gestos", ha señalado. La jugadora, sobre la que pesa una orden de arresto, está nominada al Premio Princesa de Asturias de la Concordia y es Premio Clara Campoamor 2023.

La jugadora sigue volcada con su profesión, y tras verse obligada a dejar su país, volverá a sentarse frente a un tablero defendiendo los colores de la bandera de España. Será dentro de unos días en la copa del mundo de ajedrez de Bakú (Azerbaiyán). "No fue una decisión fácil, ya que desde muy niña yo he jugado con la bandera iraní y nunca imaginé que fuera a jugar con otra. Pero ahora es como si tuviera el corazón dividido, sé que hay muchos jugadores iranís que me apoyan y, al mismo tiempo, muchos españoles; intentaré jugar lo mejor posible para hacer honor a la bandera española", ha señalado.

Desde su exilio, la jugadora ha pasado casi desapercibida. De hecho, vive en una ciudad del sur de España, cuyo nombre evita revelar por motivos de seguridad. Prácticamente, el de Alcubierre ha sido uno de sus primeros actos oficiales.

"Para nosotros, es todo un lujo tenerla aquí, ya que otorga prestigio y difusión a nuestro torneo y en general, a todo el ajedrez aragonés", ha reconocido el presidente de la Federación Aragonesa de Ajedrez, Rubén Cajo.

Dentro de los inscritos de este año, la cita ha vuelto a contar con grandes ajedrecistas, pero también con otros jugadores que acaban de iniciarse en este deporte. Así, entre ellos, figuran Grandes Maestros como Roberto Cifuentes y Daniel Forcén, que están entre los favoritos para llevarse el triunfo. También ha acudido Mateo Mendoza, natural de Monzón, que logró proclamarse campeón de España sub 10.

"Nosotros venimos todos los años de Zaragoza, atraídos por la excelente organización y la oportunidad de conocer a figuras de primer nivel", ha señalado uno de los inscritos, Luis Muñoz.

El torneo es valedero para el circuito aragonés y se disputa por sistema suizo a nueve rondas, en la modalidad de partidas de 15 minutos, más 3 segundos por jugada. La cita está organizada por el Ayuntamiento de Alcubierre, con el patrocinio de la DPH y la colaboración de la Comarca de Los Monegros y la Federación Aragonesa de Ajedrez.

"Para nosotros, es una cita muy destacada, a la que deseamos dar continuidad, ya que alienta la práctica de este deporte y además, nos ofrece la oportunidad de relacionar el nombre de nuestro municipio con la élite mundial del ajedrez", ha señalado el nuevo alcalde de Alcubierre, Pedro Suñén.

Además del torneo, este domingo, a partir de las 18.00, Sara Khadem ofrecerá una exhibición de partidas simultáneas. La jugadora ha sido invitada a firmar en el libro de honor del Ayuntamiento de Alcubierre, donde el primer edil le ha hecho entrega de una réplica del símbolo más reconocible de la población, la torre mudéjar de su iglesia parroquial. Por la tarde, y entre otros enclaves, también visita la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes.