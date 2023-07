Halterofilia, "la fuerza de Aragón" que no se considera un deporte minoritario, sino elitista

La halterofilia aragonesa vive un momento dulce. Con la reciente convocatoria de Raúl Usón al campeonato de Europa sub-23 que se celebra este verano en Bucarest, Aragón volverá a estar en el panorama internacional de este deporte. Además, en parte gracias a la creciente práctica de crossfit en distintos boxes, la halterofilia está ganando adeptos a nivel amateur.

Actualmente, hay alrededor de 90 licencias federativas activas, que incluyen también a entrenadores, y la halterofilia se practica en seis clubes de toda la Comunidad. El más antiguo y referente es el CN Helios de Zaragoza, con una experiencia de 50 años en este mundo. De él han salido campeones de España, deportistas internacionales y miembros de la selección española. Ahora, Usón, que tiene 23 años y compite en la categoría 96 kilos, es uno de los más destacados. Su entrenador es Daniel Tejero, que también es presidente de la Federación Aragonesa de Halterofilia.

“La halterofilia no es un deporte minoritario. Yo prefiero llamarlo elitista porque no cualquier persona lo puede practicar. Hay que tener ciertas cualidades como fuerza, flexibilidad, buenas articulaciones, movilidad… Lo que va reduciendo el número de deportistas capaces de practicarlo”, explica Tejero. La suya es una saga, se podría decir, de peso. Su mujer es Nekane Martínez, pionera de la halterofilia femenina en España. Sus dos hijos, Julen e Irati integran las filas del CN Helios y ya despuntan en sus respectivas categorías.

Tanto el equipo femenino como el masculino de este club compiten a nivel nacional en División de Honor, destacando, entre otros, Jenifer Aroca, subcampeona de España. Una nueva generación que toma el relevo a grandes deportistas como el propio Tejero, Fernando Gracia, Antonia Vicente o Ignacio Almau.

Regreso a la competición internacional 10 años después

Con la convocatoria de Raúl Usón al Europeo de Bucarest, Aragón vuelve a la competición internacional después de diez años. El joven integra las filas de la selección española, que se ha concentrado en León durante las semanas previas al campeonato para prepararse para la gran cita. “De momento no estoy nervioso pero cuando se acerque la fecha imagino que sí”, confiesa el deportista, que el próximo 1 de agosto debutará fuera de España.

La convocatoria de Usón ha sido la guinda a una temporada muy buena para el zaragozano, que se ha proclamado campeón de España absoluto. Practica halterofilia en exclusiva desde 2018, aunque su primer contacto con este deporte fue algo anterior. “Yo hacía atletismo y la mujer de mi entrenador me vio un día haciendo musculación. Se dio cuenta de que no lo hacía muy bien y me recomendó ir al CN Helios para mejorar la técnica”, explica.

Aquello le gustó y ahora, cinco años después, está centrado por completo en la halterofilia. También estudia Fisioterapia, como la opción laboral más segura pero, aunque sabe que es muy complicado, quiere intentar poder vivir de este deporte. “Tengo mucho que mejorar pero de aquí a dos años espero poder estar a un nivel en el que sea posible dedicarme a esto en exclusiva”, asegura.

Raúl Usón, en una jornada de la Liga Nacional de clubs. Federación Aragonesa de Halterofilia FAH

Para conseguirlo, se esfuerza a diario, con una rutina de entrenamiento exigente. “Normalmente, entreno seis días a la semana durante tres horas pero desde el último campeonato absoluto, en el que gané, lo modificamos para hacer sesiones dobles tres días, ampliando a cinco horas al día”, resume.

El 28 de julio viajará a Bucarest con sus compañeros de equipo, a los que acaba de conocer estos días de concentración en León. Allí se enfrentará por primera vez a rivales de toda Europa y, pase lo que pase, ganará una nueva experiencia.

Que Raúl Usón haya llegado hasta aquí y que otros deportistas aragoneses ya despunten en halterofilia se debe, primero, a sus propias cualidades, pero también a que en Aragón siempre ha habido buenos entrenadores. “Tenemos la valía y estamos en un nivel tan alto que necesitamos dar el salto para ser todavía más poderosos. Y para ello hace falta una infraestructura acorde con lo que valemos”, explica Tejero, pensando en el futuro de la halterofilia en Aragón. También aprovecha para hacer un llamamiento a los patrocinadores. “Somos la fuerza de Aragón y la halterofilia también es salud”, concluye.