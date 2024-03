El PSOE propone una declaración institucional en Zaragoza contra las “infames declaraciones” de Nolasco (Vox)

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha propuesto este lunes una declaración institucional contra las “infames declaraciones” del vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), que la pasada semana rompió el folleto del Ramadán de Huesca y vinculó el islam con el yihadismo, la violencia y el maltrato a las mujeres.

En su opinión, el diputado voxista “alienta” el odio con sus palabras e incita “a la xenofobia e incluso a la violencia”. “El Ayuntamiento debe seguir reafirmándose en esa Zaragoza que ha sido absolutamente ejemplar, comprometida, inclusiva y solidaria; referencia a nivel nacional e internacional y amiga de la infancia y la paz”, ha dicho.

Los socialistas buscarán el apoyo del resto de grupos para “lamentar” estas declaraciones. Según Ranera, la llegada de Vox a las instituciones se ha traducido en “un retroceso en derechos sociales”. “Vamos a seguir defendiéndonos, no tenemos ninguna duda. Con comentarios como estos nos reafirmamos aún más en nuestra apuesta por la paz y la convivencia cultural. No los vamos a consentir. Empezaron por las mujeres y ahora siguen con la inmigración, pero nosotros no vamos a dar ningún paso atrás; vamos a seguir firmes en la defensa de los derechos humanos”, ha advertido.

Según Ranera, todos los concejales, incluidos los cuatro de Vox en el Consistorio zaragozano, deberían “condenar rotundamente” estas declaraciones. “No las ha hecho cualquiera, sino el vicepresidente del Gobierno de Aragón, que está representando a la ciudadanía y a las instituciones”, ha expresado la edil, que se ha dirigido a la alcaldesa, Natalia Chueca, para instarle a pronunciarse y reafirmar que Zaragoza es una ciudad “tolerante e inclusiva”. “Esperamos escuchar cómo condena y lamenta estas palabras”, ha agregado.

Salvo giro de guion, la iniciativa no saldrá adelante, ya que para la aprobación de cualquier declaración institucional se necesita la unanimidad de los grupos, que no se ha logrado ni siquiera en días como el 8-M.