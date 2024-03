El Volveremos especial muebles se amplía: estas son las nuevas fechas

El Volveremos especial muebles, la primera campaña financiada por la iniciativa privada, no terminará finalmente este sábado. El Ayuntamiento y la Asociación de Comercios de Muebles de Zaragoza y Aragón (Acomza) han decidido ampliarla unos días más.

Según han informado desde el Consistorio, las bonificaciones se prorrogarán hasta el próximo 23 de marzo. Es decir, una semana más sobre el plazo anunciado en un principio. Los usuarios podrán seguir comprando en los 58 comercios adheridos y gastar el saldo generado hasta el próximo 31 de diciembre en todos los establecimientos del programa Volveremos, pertenezcan o no a este sector.

En estos primeros días, Acomza ha conseguido facturar 569.990,66 euros, que han supuesto una generación de 37.027,08 euros de saldo. Esto ha tenido su reflejo en el resto de tiendas de la iniciativa, donde se han producido 529 transacciones, con un ticket medio de 1.077,49 euros.

Las condiciones para estos próximos siete días se mantendrán como hasta ahora: los usuarios obtendrán un 15% de bonificación por sus compras en las tiendas de muebles y decoración adheridas hasta un máximo de 150 euros al mes. El concejal de Economía, Carlos Gimeno, achaca la decisión al "éxito" de estos primeros cinco días. "Hemos visto que en muchos comercios han sido redimidos los saldos generados en las tiendas del sector del mueble", ha dicho.

La campaña coincidió con la Feria del Mueble y tenía el importante objetivo de reflotar las ventas de marzo, un mes tradicionalmente "flojo" para el sector, que viene observando una cierta desaceleración desde el segundo semestre de 2023. Para el presidente de Acomza, Mariano Barbed, la experiencia ha sido "bastante positiva". "Por eso la renovamos una semana más. Muchas tiendas no han dado abasto con el número de citas, y muchas se han transformado en ventas. En general, todos los participantes están satisfechos", ha asegurado.

No descarta, incluso, que la iniciativa pueda repetirse en próximos años. "Creo que es positiva para nosotros, que conseguimos animar las ventas, para el ciudadano, que puede obtener unos descuentos mayores, y para el Ayuntamiento, que encuentra una vía de financiación externa para su programa", ha agregado.

Todavía falta por conocer cuándo regresará el Volveremos en su formato tradicional. Gimeno avanzó que ya se está trabajando en las bases y que se lanzarán este mes de marzo. No obstante, la fecha elegida no se comunicará hasta 48 o 24 horas antes para no condicionar el consumo en las semanas previas.