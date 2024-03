Primeras horas del Volveremos especial muebles: “Está moviendo a la gente, muchos negocios tienen las agendas completas”

La campaña especial de Volveremos centrada en el sector del mueble y la decoración, la primera financiada por la iniciativa privada, ha comenzado con buenas sensaciones en los 49 comercios adheridos.

Las bonificaciones, del 15% hasta un ticket máximo de 150 euros, permanecerán activas hasta este próximo sábado, aunque el saldo generado podrá gastarse hasta el 31 de diciembre en todos los comercios adheridos, pertenezcan o no a este sector.

El presidente de la Asociación de Comercios de Muebles de Zaragoza y Aragón (Acomnza), Mariano Barbed, asegura que las primeras horas están yendo “bastante bien”, y que el programa está demostrando ser “un factor determinante”, dado que “está consiguiendo mover a la gente”. “El efecto fue inmediato, se está notando mucho. Personas que tenían operaciones en ‘stand by’ las han retomado, y muchos han llamado para coger citas. Hay bastantes solicitudes, en muchos casos, las agendas están completas para toda la semana”, avanza.

Cree, no obstante, que el mayor volumen vendrá conforme se acerque el fin de semana. La previsión es que, a diferencia de lo que ocurre habitualmente con el Volveremos, se registre un menor número de operaciones, pero de mayor importe, sensaciones que irán confirmándose en los próximos días.

En las primeras 24 horas, ha concretado el concejal de Economía, Carlos Gimeno, se han hecho 112 transacciones, con una cuantía media de 1.000 euros por ticket. “Los resultados son satisfactorios”, ha afirmado. En cuanto a una posible ampliación de la campaña más allá del día 16, ha subrayado que todavía quedan cinco días, invitando a los ciudadanos a comprar “ya desde hoy”. “Este lunes vimos gente que había comprado muebles y había gastado parte del saldo en otros establecimientos”, ha indicado.

Pese a todo, ha dejado la puerta abierta a una prórroga. “Desde Acomnza nos han transmitido total predisposición a que si los resultados son buenos, seguir prolongando. Ellos lo necesitan y nosotros estaríamos abiertos a que ocurra todo. Espero, de todas formas, que de aquí al sábado los resultados sean suficientemente satisfactorios”, ha añadido.

Javier Rubio, gerente de Famaliving -en el número 12 de la plaza de Salamero, confía en que el programa sirva tanto a los comerciantes, que venían apreciando una cierta desaceleración desde el segundo semestre de 2023, como a los clientes, afectados por el incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC). “La gente llevaba tiempo preguntando por el Volveremos, lo estaba demandando. Para quien tenía pensado comprar, ahora es un buen momento”, destaca.

En su opinión, todas estas iniciativas resultan “interesantes” para el sector. En su caso, el año ha comenzado “bien”, aunque el primer trimestre suele ser siempre uno de los más irregulares en cuanto a ventas. “Nos hemos cambiado de ubicación recientemente, y esto puede ser una ayuda. También estaremos cuando anuncien el Volveremos tradicional. Llevamos más de año y medio apuntados”, agrega.

En Aquí sí hay quien duerma, en la calle de Alfonso I, 31, también han aumentado las consultas. “Este tipo de bonificaciones siempre son interesantes. Pueden ayudar a que la gente compre en una tienda como la nuestra y no en una gran superficie”, razona Ignacio, uno de los dependientes. Marzo, reconoce, tiende a ser un mes “flojete”, de ahí que todas las ayudas para el pequeño comercio sean bienvenidas.

La respuesta de los zaragozanos, confirman desde Esencia Interiorismo, en el número 8 de Madre Vedruna, ha sido “bastante rápida” tanto en consultas como en ventas, ya que los teléfonos comenzaron a sonar apenas unas horas después de anunciarse la iniciativa. “En nuestro caso están comprando, sobre todo, mobiliario. El Volveremos puede ayudar a que la gente se decida y empiece a encargar cosas”, explica una de sus responsables.

El tirón, no obstante, estaría yendo por sectores. “En tienda no ha preguntado nadie todavía, pero es un poco pronto. Se lo decimos a todas las personas que entran. En nuestro caso, al centrarnos en la elaboración de proyectos, es un poco más complicado. La venta física no es nuestro fuerte”, admiten desde Javier Negre Diseño.