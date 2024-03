Volveremos regresa este mes a Zaragoza con importantes novedades: fechas y descuentos

Volveremos regresa este mes a Zaragoza con importantes novedades. El programa, lanzado por el Ayuntamiento para ayudar al pequeño comercio en los peores meses de la pandemia, acogerá en este inicio de año una campaña inédita; la primera abierta a la iniciativa privada y financiada por un sector profesional.

Las bonificaciones se generarán exclusivamente en 49 tiendas de la Asociación de Comercios de Muebles de Zaragoza y Aragón (Acomza) y podrán gastarse hasta el próximo 31 de diciembre en todos los comercios adheridos, pertenezcan o no al sector del mueble y la decoración. La iniciativa empezará el próximo día 11, terminará el 16 y se regirá por las mismas reglas que el Volveremos tradicional, con bonificaciones del 15% hasta un máximo de 150 euros, según ha explicado el presidente de Acomza, Mariano Barbed.

En este caso no habrá límites por tienda, por lo que cada establecimiento "podrá vender todo lo que quiera". El sector confía en que el 'efecto Volveremos' impulse las ventas en marzo -un mes tradicionalmente complicado- tras un segundo semestre de 2023 en el que se comenzó a notarse una cierta "desaceleración". "Como todos, nos estamos viendo afectados por la situación económica externa, pero no hay nada que no se consiga trabajando. Estamos animando a todas las tiendas a estar al día con las nuevas tecnologías y acciones de este tipo", ha agregado.

Solo en los dos últimos ejercicios, el mueble ha facturado 30 millones de euros con la ayuda de esta aplicación. No en vano, muchos usuarios priorizan estas compras y las de electrodomésticos para generar el mayor saldo posible y gastarlo en los meses posteriores. La principal diferencia de este Volveremos con el tradicional es que los 'descuentos' no estarán limitados a miércoles y viernes, sino que permanecerán activos durante todos los días de la próxima semana, coincidiendo con la celebración de la Feria del Mueble (del 12 al 15 de marzo) en la Feria de Zaragoza.

Barbed ha destacado la "predisposición" del Consistorio a todas las iniciativas que plantean desde el sector. "En esta ocasión, nosotros vamos a cargar el monedero con nuestro dinero. Por nuestro ticket medio pensamos que podíamos hacerlo. Además, es una forma de contribuir de manera solidaria con el resto del comercio, ya que, gracias a nuestras aportaciones, se va a generar un movimiento de dinero importante", ha subrayado.

Por su parte, el concejal de Economía, Carlos Gimeno, ha adelantado que 2024 va a ser un año "muy intenso" y de "muchas sorpresas" para el programa Volveremos, que antes del verano estrenará una nueva aplicación que permitirá que la herramienta se abra a otras instituciones de Aragón y de España. Desde el Ayuntamiento confían en que esta primera campaña con la iniciativa privada sirve de ejemplo a otros sectores que pudieran estar interesados en colaborar con el Consistorio.

El concejal ha asegurado que estas campañas, que seguirán contando con el apoyo gestor de la Cámara de Comercio, podrían abarcar desde sectores concretos a zonas geográficas específicas de la ciudad. "En ambos casos tenemos ya peticiones. No queremos que sea un caos y que el cliente no lo entienda. Escogeremos tres o cuatro eventos a lo largo del año para que complementen los nuestros", ha señalado.

Se trabaja, incluso, con la posibilidad de que haya empresas que liguen su marca al programa Volveremos "a cambio de aportar dinero". "También estamos hablando con alguna de ellas. Queremos vincularlo a algún hábito ciudadano que contribuya y esté alineado con la filosofía de Zaragoza", ha indicado.

Respecto al formato tradicional, el edil ha avanzado que ya se están trabajando en las bases, que se lanzarán a partir de este mes de marzo. En este sentido, ha remarcado que el presupuesto municipal recoge 5,1 millones para el programa, que se renovará para dinamizar el comercio los 12 meses del año. "Los empresarios tienen muy claro cuándo tiene que volver, pero lo comunicaremos con 24 o 48 horas de antelación para que no se condicione mucho el consumo en las semanas previas", ha declarado.

Las cifras del Volveremos

Desde su creación en 2020, el Volveremos ha generado una facturación de 153 millones de euros. Por cada euro invertido, afirman desde el Ayuntamiento, el programa genera ya, de media, 9,3 € de facturación a pymes y autónomos. Estas cifras se vieron incrementadas en 2023, cuando se alcanzaron los 11,18, con un gasto medio por negocio de 23.677 euros y una facturación que "prácticamente supone 2.000 euros mensuales, de media". Por zonas, las mayores transacciones se registraron en San José y el distrito Centro, seguidos de La Almozara, el Actur, Torrero, Parque Venecia y Universidad.