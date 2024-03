Zaragoza se refuerza para contener los daños de la crecida del Ebro ante la llegada de la punta

Zaragoza se ha reforzado en las últimas horas ante la llegada de la punta de la crecida del Ebro, que irrumpirá este viernes con entre 1.500 y 1.700 metros cúbicos por segundo tras entrar a Aragón con cerca de 2.000. No se esperan grandes afecciones, pero tampoco conviene bajar la guardia, ya que el Ebro ha mostrado en repetidas ocasiones de lo que es capaz. Lo sabe bien Iván Acedo, gerente del complejo Aura, que ha tenido que desalojar “todo el jardín” y quitar muebles, barras y grifos de cerveza.

“Falta por tabicar y desmontar el vallado, que es lo más costoso. Lo haremos a primera hora”, apuntaba ayer. Los responsables han estado esperando hasta última hora para ver si realmente era necesario, pero con el agua “tocando prácticamente la última acera antes del muro” no ha habido opción. “Hemos decidido hacerlo por precaución. Nos ocurre cada tres años, se ha convertido ya en algo cíclico”, lamentaba. Aunque no tenían eventos previstos en la zona más cercana al cauce, admite que si el agua termina entrando obligará a redoblar esfuerzos en los próximos días. “Para dejar todo como estaba habrá que hablar con peritos, seguros, montar, desmontar, cambiar la instalación eléctrica, el césped artificial… Además, suelen quedarse unos dos dedos de barro. Recobrar la normalidad nos llevaría de tres a cuatro semanas y, al estar ya en marzo, entramos en unas fechas un tanto complicadas. Estamos cruzando los dedos para que no entre el agua”, decía.

En Helios, en cambio, se mostraban más optimistas. “La predicción de hace dos días era peor que la actual. Las medidas, no obstante, siguen siendo las mismas de cara al salvamento de las piscinas y los pozos de captación. Hemos desmontado y puesto en altura todo lo necesario, pero confiamos en que no haya afecciones a las instalaciones”, exponía su gerente, Pedro Enériz.

El Ayuntamiento, por su parte, activó ayer su plan de Protección Civil, reforzó el revestimiento de la mota de Torre Urzáiz y habilitó aparcamientos compensatorios en Vadorrey, la Estación del Norte y la Chimenea. La alcaldesa, Natalia Chueca, reunió a todos los servicios municipales implicados en el dispositivo de cara a minimizar las afecciones. Hasta esta hora no han sido necesarias evacuaciones en urbanizaciones como Torre Urzáiz, Doña Sancha, la desembocadura de Huerva, Vadorrey o el Parque Deportivo Ebro. No obstante, desde el Consistorio avanzaban ya ayer que se iba a prestar una atención “prioritaria” a estas zonas. También a otros puntos de Alfocea y Monzalbarba.

La Policía Local, por su parte, va a seguir controlando en estas próximas horas el acceso a los distintos senderos que discurren por las proximidades del Ebro. Junto a Bomberos y Protección Civil, los agentes han estado vigilando las riberas y llevando a cabo labores informativas para evitar riesgos. La principal recomendación es evitar, en la medida de lo posible, pasear por las zonas cercanas al río y no acercarse a las riberas ni a los tramos que han sido acotados y a los que se ha prohibido el acceso. Tampoco se descarta que pueda haber afecciones en los garajes más próximos al río, algo que ha venido ocurriendo en las últimas avenidas.

Igualmente, se aconseja no estacionar vehículos en las proximidades o en zonas que sean susceptibles de inundación por la crecida y se insta a respetar las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad y los voluntarios de Protección Civil.

De cara a las próximas horas, la intención del Consistorio es ir modulando su plan de Protección Civil en función de la evolución de la crecida en coordinación con el Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).